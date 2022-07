Elf atleten EFC-JODA-ITC naar Oostenrijkse Klagenfurt: “Dagelijks trainen hoort erbij”

De Izegemse triatlonclub EFC-JODA-ITC zakt met elf atleten af naar de Ironman in het Oostenrijkse Klagenfurt, waar ze zich zondag willen meten in een volledige triatlon.

Izegem is zondag stevig vertegenwoordigd op de Ironman in Oostenrijk. “Momenteel is iedereen nog rustig, maar op zondag 3 juli zal dat anders zijn”, vertelt Jonas Lybeer, één van de recreanten die deelneemt aan de Ironman. “Rond een uur of zeven ’s morgens zal dan namelijk het startschot klinken van de wedstrijd die het hoogtepunt van het jaar is voor elf atleten van de Izegemse Triatlonclub EFC-JODA-ITC.”

“De wedstrijd is loodzwaar. Ze bestaat uit een zwemproef van 3.800 meter, gevolgd door een fietsrit van 180 kilometer en dat met de nodige Oostenrijkse beklimmingen. Als laatste onderdeel moeten de atleten een marathon lopen aan de oevers van de Wörthersee en in het gezellige centrum van Klagenfurt.”

“Voor Andy, Bram, Brecht, Jonas, Karel en Pepijn is de Ironman in Klagenfurt hun debuut op de volledige afstand. Anderen hebben al een uitgebreider palmares. Davy Casteleyn bijvoorbeeld, komt voor de tweede keer aan de start van een volledige Iroman, ondanks blessureleed tijdens de voorbereidingen voor de wedstrijd. Gelukkig heeft hij – net zoals de andere Izegemse atleten – genoeg supporters bij om hem de nodige massages en aanmoedigingen te bezorgen. Sébastien gaat voor zijn vierde volledige, Ronny en Davy voor hun derde, terwijl Xavier en Stefaan voor de tweede maal een volledige triatlon zullen afwerken.”

Knaldrang

“Voor de meesten onder ons is dit vooral finishen”, vult Sébastien Van den Bulcke aan. “Maar een aantal onder ons zullen wel knallen. Ook wij hebben knaldrang. Iedereen heeft zich al lange tijd op deze wedstrijd voorbereid. Via de club krijgen we een trainingsschema aangeboden of je kan werken met een eigen trainer. In beide gevallen starten de trainingen vanaf november tot aan de wedstrijd. Dit start heel gemoedelijk met vooral tot Nieuwjaar fun en plezier voorop.”

“De San Silvestercross in Sint-Eloois-Winkel, de MTB-rit en Baekelandt Corrida in Lendelede zijn goed voor het groepsgevoel. Na Nieuwjaar gaat het volume en de intensiteit dan natuurlijk omhoog. Fietstochten van 200 km en looptrainingen van 30 km. Dagelijks een training is eerder de regel dan de uitzondering als je weet dat je de drie disciplines moet opbouwen: zwemmen, fietsen en lopen.”

“2015 Project Klagenfurt is gestart onder het motto ‘we doen één keer mee aan een full distance triatlon’. Direct na de finish vroeg er iemand: ‘en wie gaat dit nog doen?’ Iedereen had de smaak meteen te pakken.”

Deelnemende ITC’ers zijn Andy Verhelst, Bram Bossuyt, Brecht Gravensteyn, Davy Casteleyn, Jonas Lybeer, Karel Deforche, Pepijn Van Haecht, Sébastien Van den Bulcke, Stefan De Brabander, Ronny Vanbelle en Xavier Muchery.

(RV)