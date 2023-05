EK skeeleren is volgend jaar in Oostende

De Europese kampioenschappen skeeleren worden volgend jaar in Oostende gehouden. Dat heeft Zwaantjes Roller Club Zandvoorde zondag via Facebook bekendgemaakt.

De titelstrijd vindt van 18 tot en met 25 juli plaats in de deelgemeente Zandvoorde. Er wordt drie dagen op de Mundialpiste gereden (19,20 en 21 juli). Na een rustdag komen de skaters twee dagen (23 en 24 juli) in op actie op de weg, in onmiddellijke omgeving van de piste. De marathon wordt op 25 juli gehouden in Oostende.

Het is de vierde keer dat Zandvoorde het decor is van de Europese titelstrijd; eerder was dat in 1999, 2009 en 2018. In 1981, 1991 en 2002 en 2013 werd er in Zandvoorde om wereldtitels gereden.