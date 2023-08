EK halve triatlon lokt 1.860 atleten naar Menen

Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 augustus is Menen helemaal in de ban van de ‘2023 European Triathlon Multisports Championships Menen’. Een mondvol voor een weekend vol geweldige wedstrijden: het EK aquathlon, het EK aquabike en als absolute blikvanger het EK halve triatlon op zondag met deelnemers uit heel Europa aan de start. 1.300 atleten die na een intense zweminspanning het Leiewater uitkomen, om dan richting de wedstrijdfietsen te rennen, die op het kunstgrasveld van het Vaubanstadion staan te wachten: alleen al dat unieke wedstrijdmoment maakt van het EK een sportief en spectaculair schouwspel.

Decospan Triatlon Menen is pas aan de vierde editie toe, maar nu al slaagden organisatoren Frederik Van Lierde, Henk Wekking en Ruben Vandevoorde erin om het Europees kampioenschap binnen te rijven. Het is reeds 15 jaar geleden dat er voor het laatst een EK in België georganiseerd werd, in Brasschaat. Een wedstrijd die nota bene gewonnen werd door Frederik Van Lierde.

Ook voor recreanten

“Vorig jaar dienden we een bid in om het EK 2023 te organiseren. We werden gekozen uit drie kandidaten, waaronder Pamplona. Dat de keuze op ons viel, bewijst dat we de voorbije jaren kwalitatieve wedstrijden hebben afgeleverd. Het is een beloning voor ons werk”, zegt de winnaar van de Iron Man Hawaï 2013 en ereburger van Menen.

“De komst van EK zorgt voor een verviervoudiging van het aantal deelnemers in vergelijking met vorig jaar. We verwelkomen 1.860 atleten. De Aquathlon (1.000 meter zwemmen en 5 kilometer lopen, red.) op vrijdag telt 580 deelnemers. Op zondag starten 1.280 atleten aan de halve triatlon: 820 voor het EK en 460 voor de open race. Die open race geeft recreatieve sporters uit de regio de kans om ook mee te doen.”

15 parkings

Het EK zal niet onopgemerkt voorbijgaan in de grensstad aan de Leie: heel wat straten worden immers parkeervrij gemaakt en ook het verkeer zal tijdens de triatlon een zestal uur stilliggen. 200 vrijwilligers en 230 seingevers zullen samen met politie en hulpdiensten het evenement in goede banen leiden.

“We verwachten heel wat volk. Om die toestroom aan mensen op te vangen, zorgden we voor 15 parkings. Zo kunnen we bijvoorbeeld de parkings van Lagoa en Thule gebruiken. Na een vraag van de Engelse federatie beslisten we ook om een camping te voorzien. Die is gelegen op de Tybersite en is voorzien van elektriciteit, toiletten en douches. Daar zullen meer dan 100 campers en caravans staan.”

“Onze peter Frederik Van Lierde is een troef voor de club en onze jeugdwerking” – Lentriac-voorzitter Christophe Dupont

Het epicentrum van het sportieve gebeuren is de Waalvest aan CC De Steiger.

“Iedereen is welkom in het wedstrijddorp, waar de wedstrijd voorbijkomt en ook finisht. Behalve frietjes, ijsjes en muziek is er ook een expo waar onze partners zwemkledij, loopschoenen, fietskledij… aanbieden. Er is zelfs een pastaparty met maaltijden voor zowel atleten als toeschouwers”, aldus Frederik Van Lierde.

Waterkwaliteit

De deelnemers aan de triatlon zullen massaal in de Leie zwemmen, terwijl de Aquathlon de Oude Leiearm zal inpalmen. Amper een maand geleden kwam daar nog een onwelriekend goedje bovendrijven. Hoe zit dat met de waterkwaliteit of de eventuele aanwezigheid van blauwalgen?

“Ik zie geen enkel probleem”, zegt Frederik Van Lierde. “Wekelijks worden er waterstalen genomen. Dat maakt deel uit van de standaardprocedures voor zwemwedstrijden in open water. De stalen worden geanalyseerd in een labo in Kortrijk. De zichtbaarheid in de bovenste waterlaag is weliswaar wat minder, maar uit de analyses blijkt dat de huidige waterkwaliteit prima is om te zwemmen.”

Voor de plaatselijke triatlon- en duatlonclub Lentriac is de komst van het EK een godsgeschenk. “Een EK meemaken in onze thuisstad: daar kijken we met z’n allen naar uit”, reageert Lentriac-voorzitter Christophe Dupont (54) enthousiast.

“Frederik Van Lierde is de peter van onze club. Zijn aanwezigheid is een troef voor onze club en onze jeugdwerking, maar we pakken er niet mee uit. Als club met een uitgesproken familiaal karakter zijn we nu al veel groter dan ooit gehoopt.”

Voor jeugdcoach Peter Lernout en zijn jeugdige Lentriac-atleten is de komst van een resem Europese toppers een unieke belevenis. © CB

“Bij ons is het één voor allen en allen voor één. Sommige leden zijn competitief ingesteld, voor anderen primeert het recreatieve. Maar iedereen steunt elkaar. Dat klinkt niet alleen mooi, dat is ook in werkelijkheid zo. Sommige leden helpen dit weekend mee als vrijwilliger. Daarnaast neemt een 25-tal van onze atleten, onder wie een achttal jeugdatleten, deel aan de wedstrijden.”

“Zelf zorg ik als dj voor de ambiance aan de finish. Het loont ook de moeite om de West-Vlaamse sportpodcast In Skum En Zwjèt over de Decospan Triatlon Menen te beluisteren. Die podcast is een uit de hand gelopen hobby van mij”, aldus de voorzitter.