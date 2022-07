Eindzege voor Florian Van Acker in Zomercriterium 2022

Zaterdag organiseerde TTC Drive Oostende de vierde manche van het Zomercriterium 2022 met 96 deelnemers uit het hele Vlaamse land. Paralympiër Florian Van Acker werd de grote uitblinker.

Na overwinningen in de eerste en de derde manche schreef hij ook de vierde manche op zijn naam en werd hij eindwinnaar 2022. Als winnaar van de laatste drie edities van het criterium (2019, 2021 en 2022) mocht hij eveneens de Wisselbeker André Carton mee naar huis nemen.

Geen twee zonder drie

De vierde manche van het criterium ging in de Drive Arena van start met 96 deelnemers. Uiteraard was paralympiër Florian Van Acker, lid van Jong Gullegem, gemotiveerd om te winnen. “Geen twee zonder drie”, zei hij bij aanvang en hij hield woord.

Na een volle dag ontspanning en inspanning won Florian Van Acker in de kwartfinales met 3-1 van Senne Heremans (Merelbeke). Matthias Jannssens (TTC Zandvoorde) won met 3-2 van zijn clubmakker Luca Dejonckheere. Beau De Vos (Jong Gullegem) versloeg Brecht Vyncke (Rooigem) met 3-1 en de 62-jarige Jean-Paul Vansteenkiste (Lauwe), de eerste winnaar van het Zomercriterium in 1990, overtrof zichzelf door met 3-1 te winnen van Simon Ebode Mvilongo, winnaar van manche twee.

Even spanning

In de halve finales ging favoriet Florian Van Acker op zijn elan door. Hij won met 3-1 van Matthias Janssens. De vinnige Beau De Vos schakelde ‘vedette’ Jean-Paul Vansteenkiste uit met 3-0.

In de finale kon Beau De Vos twee sets (1-1) voor spanning zorgen, maar dan toonde Florian Van Acker zijn klasse. Hij won met agressief tafeltennis, overtuigend met 3-1, en werd terecht gevierd als de laureaat van Zomercriterium 2022, een stunt die hij voor de derde keer op rij wist te realiseren. Na drie zeges mocht hij de Trofee André Carton in ontvangst nemen. De zege per ploeg gaat naar TTC Merelbeke.

Eindstand: 1) Florian Van Acker (3p.) – 2) Simon Ebode Mvilongo (5p.) – 3) Senne Heremans (13p.) – 4) Jean-Paul Vansteenkiste (22p.) – 5) Matthias Janssens (22p.) – 6) Xavier Maes (TTC Drive – 26p.) – 7) Tom Declercq (Stekene – 34p.) – 8) Michel Mertens (Lipalet – 35p.) – 9) Jago Louwagie (QLT Gent – 37p.) – 10) Sara Van Bostraeten (Merelbeke – 39p.). Er waren 375 deelnemers aan het Zomercriterium 2022. Op 14 en 15 augustus organiseert TTC Drive de ITT Doubles & Davis Cup. Op 20 augustus volgt de BENEFIET Nel Coulier, steunactie voor de aankoop van een handbike voor Nel, de vrouw van TTC- Drive lid Geert Noppe. Voor info: www.ttcdriveoostende.be.

