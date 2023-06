De Regatta Johan Sobry van de Royal Sand Yacht Club van De Panne gold dit jaar ook als het Belgisch kampioenschap zeilwagenrijden. Dit was meteen ook de laatste selectiewedstrijd van het seizoen voor het komende EK, dat van 30 september tot 6 oktober plaatsvindt in De Panne. In Klasse 3 ging de titel naar Egon Plovier en in Klasse Standart naar Thierry Kaisin. Op de foto zien we de dagwinnaars en de kampioenen samen met de leden van de organiserende club. (foto Benny Dezeure)