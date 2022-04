Eerste Snauwaert Trophy Padel in Waregem

Zondag organiseerde Arenal Waregem de eerste Snauwaert Trophy. De padelclub van ex-profvoetballer Tom De Sutter kon rekenen op een sterk en gevarieerd deelnemersveld. “Dit tornooi is de ideale voorbereiding op de interclubcompetitie die binnenkort start. Zanger presentator Niels Destadsbader was een van de deelnemers.

“Ik kan niet anders dan tevreden zijn met deze mooie opkomst”, vertelt Tom De Sutter die drie jaar geleden zijn voetbalschoenen aan de haak ging, en nu ook zelf deelnam. “Exact 28 teams streden voor de eerste ‘Snauwaert Trophy’ in een zonovergoten Arenal. Deerlijkenaar Niels Destadsbader vormde een team met zijn dorpsgenoot Karl Snauwaert. We organiseren wel meer tornooien en telkens is dit een succes. De deelnemers zijn meestal van een iets lager niveau. Sporten en plezier beleven is de boodschap.”

Derby’s

Tom koos na zijn actieve voetbalcarrière voor een uitdaging in de padelwereld. Ondertussen groeide Arenal Waregem uit tot een van de referenties in de buurt. “De padelsport is een blijver, dat is ondertussen wel duidelijk. Veel mensen ontdekten de sport de laatste twee jaar en de competitiespelers bleven zeer actief. Dit tornooi is vooral voor die laatste groep een uitgelezen kans om zich voor te bereiden op de interclubcompetitie. Die kon in 2020 en 2021 slechts beperkt of helemaal niet doorgaan. We kijken enorm uit naar het tornooi van komende zondag en naar de confrontaties met andere clubs.”

“Die confrontaties brengen veel derby’s met zich mee. Het aantal velden in de buurt van Waregem stijgt exponentieel. Bij veel clubs kom je de parasols, rackets en ballen van Snauwaert tegen.”

Karl Snauwaert is zelf een telg van de oprichters van het bekende tennis- en padelmerk Snauwaert. “Als referentie in de tenniswereld konden we in 2020 niet achterblijven en gooiden we ons op de padelmarkt. Het bleek een schot in de roos want ondertussen leveren we onze diensten en producten bij meer dan 50 clubs en winkels over het hele land”, aldus Karl.

