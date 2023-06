Eerste padeltornooi bij TP Yper vanaf 3 juli: “Bepaalde categorieën in sneltempo volzet”

Bijna een jaar na de opening van de padelvelden in het Augustijnenpark begint het eerste tornooi. In de week van 3 en 10 juli geven de padellers uit de regio het beste van zichzelf. Het vormt het startschot van een drukke zomercampagne bij TP Yper.

Thomas Ketels (32) is tornooileider van de padeltornooien. “Ons eerste padeltornooi volgt ongeveer een jaar na de opening van de velden van Y-Padel”, vertelt Thomas. “We splitsen dit op in twee weken omdat we maximaal twee poules per avond kunnen laten doorgaan. Ik zal elke dag aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Het zal wel loslopen, want ik heb al redelijk wat ervaring als tornooileider. Het is altijd afwachten hoe de inschrijvingen lopen. We zijn heel tevreden. Verschillende categorieën, waaronder de heren P100 waren in sneltempo volzet. Maandag was er voorinschrijving voor de clubleden, waarbij er in elke categorie voor 25 procent kon worden ingeschreven. Dinsdag zetten we de inschrijvingen dan voor iedereen open. Je kan nog enkele dagen inschrijven, maar snel zijn is de boodschap. Begin volgende week is er dan de loting van de poules. Tijdens de poule wordt er steeds een set tot 9 winnende games gespeeld, met een tiebreak bij 8-8. Per poule mag de top twee zich opmaken voor de eindronde. In de eindronde spelen we twee winnende sets tot zes met telkens golden point. Dat betekent dat bij 40-40 het volgende punt een game oplevert. Bij een mogelijke derde set is er een supertiebreak.”

Zelf neemt Thomas deel in de categorie heren P300 aan de zijde van Simon Maerten. “Ambitie om ver te geraken is er altijd, anders doe je beter niet mee. Er zijn veel bekende gezichten ingeschreven, dat maakt het fijn op en naast het veld.”

Een jaar

Binnenkort bestaat Y-Padel één jaar. “We mogen spreken van een succesverhaal. Het ledenaantal blijft stijgen, je merkt dat deze sport leeft in Ieper. Naast tornooileider geef ik nog les en die lessen lopen ook de hele zomer door. Wil je zelf les volgen, stuur dan gerust een mail naar padel@y-mind.be”, aldus Thomas die nog meegeeft dat er eind augustus nog tennis -en padeltornooien op komst zijn. (API)

Inschrijven kan via de site of de app van Tennis Vlaanderen. Meer info: volg Y-Padel op Instagram en Facebook.