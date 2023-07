Eerste padeltornooi bij Iepers zwembad op 5 augustus: “We houden het bewust laagdrempelig”

Op zaterdag 5 augustus organiseren drie bevriende padelspelers Yvan, Simon en Philip een tornooi op de padelvelden bij het zwembad. Er is plaats voor 16 duo’s en iedereen gaat met een goedgevulde goodiebag huiswaarts.

Het organiserende trio bestaat uit Yvan Cauwenberg (53), Simon Boudry (39) en Philip Lajoie (59). “Simon en ik zijn collega’s bij de Ieperse jeugddienst en toen we hier een teambuilding deden, was ik verkocht aan deze sport”, vertelt Yvan. “Ik heb een verleden in het tennis en dat komt in deze sport goed van pas. Intussen is het een wekelijkse bezigheid geworden en ik vind het de max.”

Facebookgroep

Collega Simon komt dan weer uit Vlamertinge en is beheerder van de Facebookgroep Padellen in Ieper aan het Zwembad. Sinds iets meer dan een jaar zijn er vier velden bij het zwembad neergepoot door de stad. “Het leeft wel en enkele maanden geleden ontstond het idee om hier een eigen tornooi te organiseren. In samenwerking met de sportdienst en met Yvan en Philip werkten we dit idee verder uit en lanceren we op zaterdag 5 augustus het eerste tornooi aan het zwembad. Begin deze week waren alle plaatsen ingevuld, maar je kan wel nog inschrijven op de reservelijst. Zelf zullen we niet meespelen, want voor een eerste keer vinden we het heel belangrijk dat alles goed verloopt en dan is het handig als wij daarop kunnen toezien. Als deze eerste editie goed meevalt, zien we het zitten om dit later nog eens te organiseren.”

Catering

Er is plaats voor 16 duo’s. “Iedereen is welkom, zowel mannen-, vrouwen- als gemengde teams. We willen het bewust laagdrempelig houden”, pikt Philip in, die vaak traint met Yvan en Simon. “Om 9 uur gaan we van start met de poulerondes en het einde is voorzien rond 18 uur. De poules worden bepaald via lottrekking. Iedereen is zeker van drie matchen en gaat naar huis met een mooie goodiebag. Voor de catering werken we samen met de cafetaria van het zwembad, een van onze sponsors. Ook onze vrouwen helpen een handje mee en zij voorzien de barbecueworsten. Nu nog hopen op ideaal padelweer”, besluit Philip. (API)