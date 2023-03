Eerste nieuwe sportonderscheidingen

Dit jaar maken Poperinge en de Sportraad geen onderscheid meer tussen Sportman, Sportvrouw en G-sporter. Nieuw is de Kei-van-een-sporter-trofee. Op vrijdag 10 maart werden de winnaars bekendgemaakt.

Sportploeg van het Jaar werd de tennisploeg van Siel Saelens, Judith Vancriekinghe, Flore Desmedt, Friedel Elslander en Elya Delanote. Zij wonnen de West-Vlaamse Interclub en verloren heel nipt in de finale van de Intergewestelijke interclub tegen Vlaams-Brabant. De All Men en COED-ploeg van de Frontliners en de A, B en D ploeg van Beaphar, die allen kampioen speelden in hun reeks vorig jaar ontvingen een Eervolle Vermelding.

Louis Rappelet zag zijn uitstekende tennisjaar, waarin hij negen tornooien won en vijf finales speelde, bekroond met de Trofee voor Jeugdsporter van het jaar en ontving daarbovenop een Eervolle Vermelding als Kei-van-een-sporter. Aaron Mostaert en Cedric Beugnies ontvingen een Eervolle Vermelding voor hun tennisprestaties in de U13 categorie.

Kei-van-een-sporter

Emma Dekervel kreeg de Kei-van-een-sporter Trofee voor haar puike zwemprestaties, waaronder verschillende Vlaamse en Belgische titels. Een mooie beloning voor de doorzetting en opofferingen die ze in de voorbije coronajaren leverde, toen zwembaden vaak gesloten bleven en er zo goed als geen zwemwedstrijden georganiseerd werden. In de Kei-van-een-sporter categorie ontving Renzo Dequidt een Eervolle Vermelding voor zijn Belgische en Vlaamse titel bij de Vlaamse Boksliga.

“Ten slotte werd ook Paul Hoornaert in de bloemetjes gezet als Sportverdienste. Een Trofee als blijk van waardering voor zijn 25-jarige engagement in badmintonclub De Pluyme en wielerclub de Smoutstutten. 25 jaar waarin Paul zich met hart en ziel inzette voor deze sportverenigingen en die oneindig veel memorabele momenten opleverden die Paul graag in geuren en kleuren deelt met iedereen”, aldus CD&V-Sportschepen Klaas Verbeke. (AHP)