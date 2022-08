Eerste Harelbeekse padelclub in Hulste ingespeeld door Yves Lampaert

Zaterdag en zondag houdt de nieuwe padelclub van Yves Lampaert, Bert Vanlerberghe en Pieter Debrabant opendeurdagen. Enkele leden, directeur Michaël Vannieuwenhuyze van de Sprtdienst, schepen Dominique Windels en burgemeester Alain Top speelden de nieuwe club in.

Na een traject van meerdere maanden zijn de initiatiefnemers Pieter, Yves en Bert, samen met de stad Harelbeke, zeer verheugd te kunnen melden dat kortelings de uitbating van de eerste Harelbeekse padelclub op de sportsite in Hulste van start gaat.

Padel ontstond in 1969 in de Mexicaanse badplaats Acapulco. Het is een racket- en balsport. Het wordt voornamelijk met vier spelers gespeeld, waarbij een bal, gelijkend op een tennisbal, met een racket over een net gespeeld dient te worden. Het lijkt een mix van tennis en squash. Het is intussen een van de snelst groeiende sporten ter wereld geworden.

Nu dus ook te spelen in Hulste. Tijdens de opendeurdagen op zaterdag en zondag kan je van 9 tot 22 uur terecht in de club om het spel en de werking te leren kennen. Er worden gratis initiaties aangeboden en je kan de twee terreinen eenmalig gratis huren. Die officiële en feestelijke opening vindt plaats op zondag 9 oktober.