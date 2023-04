Eerste editie van Open Menen Dartstoernooi komt eraan

Komt de volgende Dancing Dimi of The Hurricane uit Menen? Op 20 mei kan iedereen het alvast zelf komen ontdekken tijdens de eerste editie van het Open Menen Dartstoernooi. Voorzien van glimmende pijlen en opvallende pluimen zullen honderden darters er het tegen elkaar opnemen, in de hoop een trofee naar huis mee te kunnen nemen.

Het was al een eindje geleden, erg lang geleden zelfs dat Menen nog kon uitpakken met een Dartstoernooi van formaat. Dankzij 4 gemotiveerde en vooral gepassioneerde zielen kan de grensstad zich opnieuw op de sportieve kaart plaatsen. “We speelden al langer met het idee maar het is pas in de laatste maanden dat het is uitgegroeid tot een concreet geheel”, licht de organisatie de nieuwe competitie toe. “Darts zit in de lift, dat kunnen we niet ontkennen maar wie aan groot toernooi wilde deelnemen moest hier al snel gaan uitwijken richting Brugge. In de streek was er helemaal niets en met Open Menen wilden we daar verandering in brengen.”

De organisatie ging meteen voor een evenement voorzien van alle toeters en bellen. “Op 20 mei palmen we de sportzaal van het Park ter Walle in met een dag complete darts waanzin”, glunderen ze. “In verschillende categorieën zullen mensen het tegen elkaar openen, zowel competitief als recreatief. We willen echt wel de nadruk leggen op de toegankelijkheid van het geheel. Het maakt niet uit of je speelt voor het plezier of om door te stoten naar de professionele liga: tijdens het Open Menen toernooi is iedereen welkom.”

Koppels uitverkocht

Van de klassieke heren- en damescategorie tot een reeks voor koppels en zelfs een rangschikking voor het G-darts. Gecombineerd met een strakke organisatie sprong het Open Menen Toernooi ook op nationaal niveau in het oog. “De Belgische Darts Bond koppelde zich eveneens aan Open Menen”, klinkt het trots. “Dat wil zeggen dat de punten die in Menen worden gesprokkeld ook tellen voor de nationale rangschikking. De Belgische Darts Bond gebruikt die rangschikking om spelers te kiezen die zo deel kunnen uitmaken van het nationale team en ons land in bijvoorbeeld Denemarken of andere internationale competities kunnen vertegenwoordigen. Niet alleen is dat voor ons een aanzienlijke eer, het zorgt er ook voor dat enkele grote namen nu al hebben laten weten aanwezig te zijn tijdens het toernooi. Zo hebben we de wereldkampioen G-Darts die er zijn opwachting zal maken en zal Erik ‘The Sheriff’ Clarys de finalewedstrijd van de nodige professionele commentaar voorzien.”

Met uitzondering van de categorie voor koppels, die in een recordtijd was uitverkocht, is inschrijven voor Open Menen nog steeds mogelijk.