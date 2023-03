Eerste editie van 1/8ste triatlon in Poperinge op 12 maart: “Heel tevreden met opkomst”

De sportdienst van Stad Poperinge organiseert zondag 12 maart voor het eerst een triatlon. “Al was er in de jaren 80 al een triatlon onder leiding van initiatiefnemer Bart Wemaere”, verduidelijkt Lies Vermont, die dit keer de trekker is van het evenement. Lies Vermont (34) is sportfunctionaris en geen onbekende in het triatlonmilieu.

Zondag komen ongeveer 128 individuele triatleten en 24 trio’s aan de start. “Dit is een heel mooie opkomst en we zijn hier heel tevreden mee. We kozen voor een 1/8ste triatlon: 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. Deze afstand is voor veel mensen toegankelijk en we mikken specifiek op recreanten. Zo is er een apart klassement, triatleten met een licentie maken geen deel uit van dit recreantenklassement.

Start-2-Triatlon

Wie dat wenste, kon vooraf deelnemen aan Start-2-Triatlon. “15 gemotiveerde sportievelingen zetten hun eerste stappen in de triatlonwereld en werden helemaal klaargestoomd om zondag het beste van zichzelf te geven.”

Op het programma staat eerst de zwemproef. “Dit gaat door in het zwembad De Kouter. Later volgt dan nog het fietsen en lopen. Daar kiezen we voor een gelijkaardig parcours als de duatlon van vorig jaar. Dat was toen een initiatief van enkele studenten. Het fietsen gaat richting Krombeke en daar zijn het drie ronden. Het loopparcours is gebaseerd op de Mondi Run, er zijn drie ronden door onder meer het stadspark en over de Grote Markt. Het concept sloeg aan en we willen verdergaan op die ingeslagen weg. De prijsuitreiking, wisselzone en aanmelding gebeurt in jeugdcentrum Den Kouter. De aankomst is in de Komstraat. Of er volgend jaar een nieuwe editie komt? We gaan na zondag een evaluatie maken, maar met onze sponsor Decapmaker en Partners is er alvast een overeenkomst voor drie jaar gesloten”, aldus Lies Vermont, die de hele dag in de weer zal zijn zondag en later dit jaar twee grote wedstrijden wil meedoen. “De halve triatlon in Troyes en het EK in Menen staan dit jaar op de agenda.” (API)

Meer info: www.poperinge.be/triatlon-poperinge