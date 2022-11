Eerste dartstreffen in Steenkerke schot in de roos

Een werkgroep van het Feestcomité van Steenkerke bij Veurne organiseerde voor de eerste keer een dartstoernooi.

Het eerste dartstreffen was meteen een schot in de roos, want maar liefst acht ploegen van zes deelnemers gooiden hun pijltjes in de richting van het dartbord. De beste dartspeler in poule A was Mathias Philips uit Woesten. Andy Deramoudt uit Ieper werd tweede en Tommy Coppillie uit Veurne werd derde.

Femke Saenen werd winnares in poule B. Dartstoernooien zitten momenteel in de lift. In verschillende steden en gemeenten worden sinds de grotere mediabelangstelling voor deze sport heel wat toernooien georganiseerd.

(JT/ Foto JT)