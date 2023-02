Eén van de voorrondes van de Curling Beker van België vindt plaats in IJsbaan De Piste in Kortrijk: “Willen hier in de toekomst een curlingclub uitbouwen”

De Curling Beker van België organiseert het grootste toernooi tot nu toe, verspreid over vier ijsbanen en met voor de eerste keer een voorronde in West-Vlaanderen. Zowel leden van de clubs als niet-leden van een curlingclub mochten zich inschrijven. Ervaring was niet nodig, de organisatie voorziet een opleiding ter plaatse. “Iedereen kan meedoen, dit onder het motto: wordt de beste curler van België en zet je eerste stappen richting Olympische Spelen”, zegt Chris van Rosmalen van de Belgian Curling Association. De eerste voorronde (GROEP A) vindt morgen plaats in Kortrijk in IJsbaan De Piste vanaf 12 uur.

Fase 1 is een groepsfase met acht groepen van vier ploegen. In de groep heb je een training van een halfuur en drie wedstrijden van een uur. Deelnemers kunnen kiezen in welke groep, op welke ijsbaan en op welke datum ze wensen te spelen. Groep A gaat dus morgen van start in Kortrijk. Groep B op 25 maart in Gent, Groep C, D en F in Zemst op 7 mei, Groep E in Deurne op 16 april en Groep G en H ook in Zemst op 19 maart. De beste twee per groep kwalificeren zich voor de finaledag. Die bestaat uit nog 16 teams, de twee beste teams dus per groep uit Fase 1. Deze finaledag wordt gespeeld op 14 mei in Zemst. Wedstrijden duren dan anderhalf uur.

Ook Kenneth Deryckere, zaakvoerder van IJsbaan De Piste, schreef zich in onder de naam ‘De Piste’ met drie vrienden. “We doen hier zelf ook bijna wekelijks curlinginitiaties sinds 2019 en zo is de federatie tot bij ons gekomen als optie om één van de voorrondes te organiseren. Logistiek moesten we niets meer aanpassen. Officieel deelnemen voor de beker lukt niet meer, maar iedereen mag wel een initiatie mee volgen tussen 12 en 14 uur. De bedoeling is om hier in de toekomst een curlingclub uit te bouwen en de sport meer te promoten.”