Een record: deze 26 West-Vlamingen staan aan de start van de Ironman Hawaï

Van donderdag 6 tot en met zaterdag 8 oktober vindt de Ironman in Hawaï plaats, het wereldkampioenschap triatlon. Van de 5.256 atleten, staan er 26 West-Vlamingen aan de start in Hawaï, een recordaantal.

Kenneth Vandendriessche (31) is zaterdag 8 oktober, om 6.30 uur plaatselijke en 18.30 uur Belgische tijd, de enige West-Vlaamse proftriatleet aan de start van het WK Ironman van Hawaï. Na zijn straffe zege in Lanzarote is de Izegemnaar benieuwder dan ooit voor zijn vuurdoop in Kona.

Op donderdag 6 oktober staan deze West-Vlamingen vanaf 6.30 uur plaatselijke tijd aan de start bij de zogenaamde amateurs. Een overzicht:

Michiel Battheu, Wevelgem, 51 jaar, advocaat.

Hannes Bonami, Tielt, 36 jaar, halftijds leerkracht LO & personal coach.

Lieven Breemeersch, Kortrijk, 38 jaar, leerkracht wiskunde.

Kris Decaestecker, Roeselare, 50 jaar, kinesist.

Vincent De Cleer, Varsenare, 56 jaar, sales manager.

Tom Defoort, Knokke-Heist, 29 jaar, werkt in hotel.

Jan De Maesschalck, Knokke-Heist, 52 jaar, zaakvoerder Coast Projects.

Ken Demiddel, Waregem, 50 jaar, sales director.

Stefaan Devliegere, Oedelem, 49 jaar, personal coach.

Steven Gailliaert, Brugge, 57 jaar, zaakvoerder Flow Tech Industries.

Isabel Geerardyn, Wingene, 34 jaar, gitaarlerares.

Cosie Goudesone, Roeselare, 32 jaar, project manager.

Gunther Himbrecht, Roeselare, 54 jaar, technical sales.

Jolien Lewyllie, Poelkapelle, 32 jaar, sportdiëtiste.

Elewout Maes, Oostrozebeke, 33 jaar, Consultant Interim Managemer.

Reinout Maes, Vichte, 41 jaar, zelfstandig ingenieur.

Jeffrey Sanders, Eernegem, 27 jaar, bewakingsagent.

Steven Scherpereel, Zwevegem, 50 jaar, sales representative.

Bieke Trenson, Knokke-Heist, 34 jaar, arts in de fysische geneeskunde en revalidatie.

Christophe Vancoillie, Pittem, 51 jaar, fractieleider NieuwPittemEgem.

Ruben Vandevoorde, Tielt, 41 jaar, webdeveloper & personal coach.

Bert Verbeke, Menen, 46 jaar, obesitasconsulent.

Liesbeth Verbiest, Wielsbeke, 34 jaar, boekhouder bij sportdienst Gent. Aan de start

Lies Vermont, Geluwe, 34 jaar, sportfunctionaris Poperinge.

Johan Wyckaert, Spiere-Helkijn, 54 jaar, zaakvoerder Cyago.