“Een plaats net onder de top vier moet zeker haalbaar zijn”

Onlangs publiceerde de krachtbalfederatie het ledenaantal van de clubs. Op de eerste plaats staat Buggenhout (197 leden) en kort erna Sint-Michiels (171 leden). Het brons is voor Hoger Op Beitem, dat met 152 leden, waarvan 70 jeugdspelers, een ruime voorsprong heeft op Baasrode. Ondanks twee onvolledige seizoenen hopen ze dit jaar opnieuw mee te doen voor de prijzen.

Dit seizoen heeft de Roeselaarse club maar liefst zes herenteams in competitie, waarvan twee in de hoogste afdeling. Nu het winterstop is, kan een kleine evaluatie gemaakt worden. De teams in de lagere afdeling doen het goed, want ze staan allen in de top drie. “Dit jaar kozen we ervoor om onze meer ervaren spelers te mengen met jongere spelers. Er zijn immers enkele oudere spelers gestopt, terwijl enkele anderen het iets rustiger aan wilden doen. Zo nemen Karel Deleye en Gregory Denolf, die jarenlang in het fanionteam speelden en dus heel wat ervaring hebben, de jonge gasten op sleeptouw. Voor Karel is het ook mooi dat hij nu samen met zijn zoon Guillaume in één ploeg kan spelen. En als Guillaume op training zijn vader op het verkeerde been kan zetten, dan kan de avond niet meer stuk voor de 18-jarige.”

“Als club zijn we heel tevreden en fier dat onze oudere spelers hun ervaring willen doorgeven. Voor de jongeren is de lagere afdeling een mooie leerschool. We mogen ook zeggen dat de mix van jong en oud het goed doet. Ondanks een paar blessures hebben we al mooie wedstrijden kunnen spelen. De topper tegen Ichtegem werd met het kleinste verschil verloren. Maar we wanhopen nog niet, want er is nog een terugronde”, klinkt het bij sportief verantwoordelijken Christ Wyffels en Karel Deleye.

Beker

Tijdens de laatste eindronde stond Beitem in de finale. Toen werd er, ondanks het ontbreken van de ervaren Frederik Legein, nipt verloren van Loppem. Dit seizoen hoopt Beitem minstens even goed te doen. De bekerfinale, die op zaterdag 28 mei gespeeld wordt, staat met stip in de agenda van Beitem. Tijd om opnieuw een gouden bladzijde toe te voegen aan de geschiedenisboeken. (JV)