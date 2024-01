“Een fantastische belevenis”: Henk Deschrevel (56) uit Klerken nam voor het eerst deel aan de PDC Q-School

Henk Deschrevel ging voor het eerst naar de Q-school in het Duitse Kalkar. Hij overleefde de eerste ronde niet, maar kijkt positief terug op dit avontuur.

Henk is afkomstig uit Woumen en woont al 30 jaar in Klerken. Henkieboy, zoals zijn bijnaam luidt, ging voor het eerst naar de Q-School. “Ik ben 56 en wilde het eens meemaken. Ik wilde niet wachten tot mijn 70ste om hieraan deelnemen. De Q-School was best wel indrukwekkend. Ik kwam er drie keer in actie, tegen onder meer Jeffrey De Graaf die nog aan het WK meedeed. Hij gooide daar onder meer De Sousa naar huis. Ik ben tevreden dat ik toch één leg kon winnen tegen De Graaf.”

Volgend jaar opnieuw

“Met de gemiddeldes die ik thuis gooi zonder stress, had er misschien meer ingezeten. Het werden drie verliespartijen, maar het was een fantastische belevenis. Volgend jaar zou ik graag teruggaan. We bleven nog tot het einde van de eerste finaledag. Vrijdag ging ik weer werken, ik ben actief in de bouwsector.”

Roonepikkers

Henk is aangesloten bij de Roonepiekers, de club van ‘t Rooneplezier in Merkem. “Ook teamgenoten Björn Beauprez, Nico Verhelst en Bjorn Dupon gingen mee naar Kalkar. De vier musketiers”, lacht Henk. “De smaak van darts heb ik sinds een zestal jaar te pakken. Daarvoor heb ik 15 jaar op hoog niveau aan bowling gedaan in Roeselare. We schopten het tot eerste nationale. Voor de Roonepiekers, was ik bij clubs in Keiem en Lo. Op een gegeven moment vroeg cafébaas Bart van ‘t Rooneplezier of ik een club uit de grond wou helpen stampen. We begonnen met een maandelijkse clubavond en nu hebben we een competitieploeg. In september is er een jaarlijks tornooi.”

Smoothies

Veel landgenoten gaan nu naar de Challenge Tour, maar Henk niet. “Ik heb een druk leven en ondersteun ook mijn vrouw die kunstenares is. Verder ga ik graag fietsen. Ik gooi ongeveer vijf tornooien per jaar. De eerstvolgende worden wellicht Antwerpen en Wieze. Mijn pijlen zijn Smoothies, dat zijn gladde pijlen zonder grip. Ik train dagelijks en de maand voor de Q-School was het meerdere uren per dag. Thuis heb ik een bord hangen en we komen hier soms ook samen met bevriende darters.”