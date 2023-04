Een droom voor Klokke-boys Cliff en Gaetan: mee naar WK Pool 10-Ball in Las Vegas

Na de zesde editie van de Open Stella Artois, een internationaal pooltornooi 9-Ball in Taverne De Klokke, werden uitbater Gaetan Seldenslach en speler Cliff Castelein door hoofdsponsor Predator Biljarts uitgenodigd in Las Vegas voor het WK 10-Ball.

Cliff zorgde voor een primeur. Op basis van zijn prestaties in Oostende, kreeg hij als enige (en eerste) Belg een wildcard bij de top 128 van de wereld.

Vier zalen met 300 pooltafels

Gaetan, zes jaar uitbater van Taverne De Klokke, in navolging van zijn vader Jean-Piere, was eind februari begin maart, zes dagen eregast in Las Vegas. “We hebben daar onze ogen uitgekeken van verbazing”, vertelt Gaetan.

“Het WK 10-Ball ging door in Rio Palace in Las Vegas, waar op datzelfde moment ook het WK Drieband, meerdere pooltornooien op groot en klein biljart, voor mannen en vrouwen werden georganiseerd. Er werd gespeeld in vier zalen en in totaal stonden er 300 pooltafels opgesteld. Op zeker ogenblik waren daar 8.000 deelnemers in actie.”

“Het is onvoorstelbaar, maar in Amerika lijkt alles mogelijk. De matchen van Cliff werden ’s nachts (door het uurverschil) live uitgezonden in De Klokke en heel wat poolfans hebben onze vedette aan het werk gezien. Las Vegas was een ongelooflijke ervaring, voor herhaling vatbaar!”

Zot van kindjes en ballen

Bredenaar Cliff Castelein (33), gehuwd met Joyce Van Stene, vader van twee kindjes, werkt bij Natrajakali. Hij speelt al van toen hij acht was. Hij speelde competitie bij Kantine Vismijn, Taverne De Klokke, Paris Pool en is al tien jaar actief op nationaal en internationaal niveau 9-Ball.

Cliff Castelein in Las Vegas. De Bredenaar is al tien jaar actief op nationaal en internationaal niveau 9-Ball. © gf

“Bij de jeugd heb ik al een nationaal tornooi gewonnen in Mambo Kortrijk”, vertelt Cliff. “Toen ik 19 was ben ik Belgisch kampioen 10-Ball (Assenede) en 9-Ball (Hasselt) geworden en samen met John Abiven en Daver Sel, werd ik Belgisch kampioen Teams. We wonnen ook de Simonis Cup en in Wallonië heb ik veel finales van tornooien gespeeld, samen met Johan Depoorter en Fabrice Vandeplassche.”

“In de Open Stella in De Klokke heb ik zes keer deelgenomen en drie keer halve finales gehaald. Dit jaar werd ik uitgeschakeld in de kwartfinales. Las Vegas was uiteraard een sensationele ervaring. Ik verloor mijn eerste match en dacht dat het over en out was. Ik kreeg een tweede kans in de verliezersronde en ik kon, na vier opeenvolgende overwinningen als kleine amateur tegen profs van wereldklasse, doorstoten naar de16de finales.”

“Die match, naar best of 10, heb ik verloren. Mijn 17de plaats (alle verliezers van de zestiende finales) was goed voor 2.000 $. De Spanjaard Francisco Sanchez Ruiz, de nieuwe wereldkampioen kreeg 60.000 $. Las Vegas was super. Ik werk al 12 jaar bij Natrajakali, maar ik droom toch nog – met een betere voorbereiding – van een grote sponsor en deelname aan Eurotornooien, EK’s en WK’s.

“Prof worden zou de max zijn, een natte droom, maar dat is niet realistisch. Uiteraard droom ik van een zege in de Open Stella in De Klokke. Naast pool speel ik ook al drie jaar competitie snooker in Serena Middelkerke, waar ik momenteel met de hoogste break van 105 genoteerd sta. Mijn gezin, de kindjes, Lynn en Len, komen op de eerste plaats, maar ik ben zot op het groen laken!”

