Knaldrang Deerlijk organiseert op 18 november vanaf 10 uur een duo-dartstornooi in Uzien. “Onze twee vorige edities waren telkens een succes”, verduidelijken Kurt ‘Klisse’ Deleersnyder, Sophie Mespreuve, Stijn Vermoere, Tijs Dujardin en Annelies Vercruysse. “Knaldrang was in 2021 het Woord van het Jaar en het is ook de naam van onze organisatie die via allerlei events werk wil maken van een nog bruisender Deerlijk. Er is nog een afterwork ‘Après-ski’ op 22 december en een Bal Masqué op 24 februari. Maar eerst is er ons duo-dartstornooi. Nieuw dit jaar is dat ook dames en jeugd kunnen inschrijven.” Info: darts@knaldrangdeerlijk.be. (DRD/foto DRD)