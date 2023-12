Duizenden dansers blazen verzamelen in Plopsaland De Panne voor WK Jazz, Ballet & Moderne dans

In Plopsaland De Panne waren van 27 november tot en met 3 december 3.750 dansers uit 33 landen present voor de eerste editie van het IDO Wereldkampioenschap Jazz, Ballet & Moderne dans. Een initiatief van de International Dance Organization.

Een groot deel van de deelnemers kwam uit Europa, maar er waren ook delegaties uit Australië, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Canada. En ook West-Vlaanderen was goed vertegenwoordigd.

Noha Maertens (18 jr.) en Daan Vandermeersch (17 jr.) namen deel in de categorie Solo Modern Male Adult. Noha woont in Marke en danst al van in zijn kleutertijd. Hij werd uiteindelijk zevende. Daan komt uit Izegem. Hij danst al 8 jaar en werd vijfde.

Tevreden

Organisator Dimitri Covent van Krea Dance uit Wevelgem kijkt tevreden terug op deze eerste editie. “Hier in Plopsa De Panne klopte het plaatje onmiddellijk. Alle dansers en hun medewerkers te slapen leggen, was een echte uitdaging. Onze Belgische delegatie sliep in het Plopsahotel maar ook heel wat dansers uit Mexico, Amerika, Turkijke en Zuid-Afrika vonden er onderkomen. De rest vond verspreid langs onze kustlijn een slaapplaats”.

Zeven professionals beoordeelden alle deelnemers. Achter de schermen waren alle deelnemers druk bezig zich voor te bereiden op de wedstrijd. De hele week heerste een heerlijke sfeer waarin de wereldwijde dansgemeenschap werd samengebracht.

Dansgemeente

Naast Plopsa is ook gemeente De Panne mee op de kar gesprongen. Schepen van Toerisme en Sport Stéphane Buyens: “Het evenement met internationale uitstraling vond plaats in een rustige periode in het jaar. We bereikten een nieuwe doelgroep die hopelijk nog zal terugkomen naar De Panne. We waren al de koersgemeente bij uitstek en nu worden we ook de dansgemeente van Vlaanderen”, vertelt een glunderde Stéphane Buyens.

Plopsaland zelf omarmde het wereldkampioenschap. Persverantwoordelijke Sofie Loy: “Het was voor Plopsa heel fijn om het WK Dance te mogen huisvesten. Zowel het Proximus Theater als het Plopsa Hotel zijn accommodaties die zich perfect lenen voor dergelijke evenementen. Bovendien hebben wij ook samen met onze F&B afdeling bekeken hoe we alle dansers en de organisatie ook van eten en drank konden voorzien. Onze 117 kamers waren volledig volboekt, wat neerkomt op een 500-tal personen. Alles is goed verlopen en het was een enorm fijne samenwerking.”

