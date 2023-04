Duivenmelker Jantje Demeester maakt zich op voor het nieuwe duivenseizoen

Met de start van het nieuwe duivenseizoen in het verschiet is er ook bij de kleine melker Jantje Demeester (58) uit Ingelmunster meer bedrijvigheid, want hij wil er bij zijn wanneer op de eerste zondag van april de duiven mogen vliegen vanuit Arras. Het duivenlokaal De Kluisberg in Lendelede is intussen zijn tweede thuis geworden.

Jantje Demeester is alleenstaand en woont in de Kortrijkstraat. Beroepshalve is Jantje aan de slag in de Izegemse Lochting en ‘t Pandje waar hij onder meer instaat voor de verzorging van de vogeltjes. De duivensport is zijn enige uitlaatklep. De duifjes bezorgen hem niet alleen heel veel plezier, de duivensport zorgt er ook voor dat hij niet vereenzaamt. Wekelijks ziet hij zijn vrienden in het duivenlokaal De Kluisberg in Lendelede.

‘Vitessespeler’

“Ik kwam al heel vroeg in aanraking met de duivensport. Het was mijn peter Germain Kesteloot die me hiervoor warm maakte. Op elfjarige leeftijd had ik mijn eerste duifjes en stapte ik naar het lokaal om op zelfstandige manier met de duiven te spelen. Ook nonkel Marcel zorgde ervoor dat ik over de goede soort beschikte. Al die tijd ben ik nooit gestopt met de duivensport. Noem mij gerust een kleine melker, want mijn duivenbestand telt hooguit een twintigtal duiven. Ik ben wat men in het duivenjargon een vitessespeler noemt, want mijn favoriete afstand zijn de vluchten uit Arras. Ik probeer er dan ook vroeg bij te zijn en dit vanaf de allereerste wedstrijd. In de winter breng ik elke zondagvoormiddag een bezoekje aan het duivenlokaal om er de vrienden te ontmoeten en een paar uurtjes over de duivensport te keuvelen.”

Koninginnevlucht

Of hij succesvol is in de duivensport? “Voor mij is dit echt een hobby, maar ik slaag er geregeld in mijn prijsjes binnen te halen. Toch denk ik eraan om, wanneer ik op pensioen kan gaan, wat meer duifjes te houden en dan wil ik ook op langere afstanden gaan spelen. Momenteel is dit niet altijd mogelijk wegens het werk en mijn gezondheid. Door het kleine aantal duiven kan de verzorging beperkt worden tot een half uurtje per dag en kan ik zeggen dat de duivensport voor mij niet echt een kostelijke hobby is.”

“Mijn absolute droom is om deel te nemen aan de koninginnevlucht in de duivensport, namelijk de wedstrijd vanuit Barcelona. Maar voor een dergelijke wedstrijd beschik ik momenteel niet over de geschikte duiven.” (CLY)