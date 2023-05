Duivenmelker Chris maakt overstap naar de vinkensport

Je kan wel stellen dat de duivensport nog altijd leeft in Ingelmunster maar ook de vinkensport is er nog razend populair. Er zijn twee vinkenmaatschappijen, goed voor 150 leden. Een van de vele vinkeniers is Chris Kesteloot (57) uit de Gentstraat. Hij maakte de overstap van de duiven- naar de vinkensport.

“De vinkensport is mij niet helemaal vreemd want als 12-jarige maakte ik al vroeg kennis met de vinkensport via mijn ooms Maurice en Daniël Deprez. Op 12-jarige leeftijd trok ik al mee met die nonkels naar de zangwedstrijden en op 18-jarige leeftijd was ik al zelfstandig vinkenier.”

“Wat meer is: in 1997 won ik het kampioenschap vinkenzang van Ingelmunster met vogel Steffi genoemd naar mijn dochter. Een jaartje later zag ik me verplicht te stoppen met de vinkensport omdat ik als slager begon met een slagerswinkel in Hulste en daar was geen tijd meer voor het vinkenieren.”

Hobby kwijt

“Toen ik echter een tiental jaren geleden de slagerswinkel om familiale redenen stopzette, zocht ik naar een nieuwe uitlaatklep en dat werd de duivensport. Ik kende ook de knepen van het vak omdat vader Rafaël al zijn leven lang duivenliefhebber was. Ik koos er echter voor om met enkele bevriende duivenliefhebbers de hobby te delen omdat dit beter te organiseren viel met mijn werk. Vorig jaar kwam daar echter een einde aan wegens gezondheidsredenen van mijn partner duivenliefhebber.

Chris was meteen zijn hobby kwijt, maar ging op zoek naar iets anders om toch maar weer aan een sociaal contact te geraken in de weekends.

“Omdat de duivensport een vrij dure hobby is en ik niet meteen over een duivenaccommodatie beschik, ben ik teruggekeerd naar mijn oude liefde het vinkenieren. Ik vind de vinkensport echt een sociale sport die heel goedkoop is en weinig accommodatie vereist. Ik kreeg meteen ook twee vinken van oom Maurice die wegens hoge leeftijd naar het rusthuis trok. Zo was ik meteen vertrokken. Ik sloot me meteen weer aan bij de maatschappij de Moedige Durvers waar ze heel blij waren met mijn komst.”

Verrassingen

“Intussen beschik ik al over een vijftal vogels om het nieuwe seizoen aan te vatten al vrees ik dat ik niet echt toppers onder het dak heb. Ik zal al heel tevreden zijn wanneer ik op zondag met een bloemetje huiswaarts kan keren. Verrassingen zijn echter nooit uitgesloten zoals in de duivensport.”

“Of er nog een andere hobby wordt beoefend? “Toch wel. Ik ben ook lid van een kaartersclub in Bavikhove waar ik wekelijks een kaatje ga leggen en tussendoor wordt er ook nog wat in de tuin gewerkt. Ik vergeet haast te zeggen dat ik ook al 30 jaar lid ben van het feestcomité van de Kriekewijk en ook die gasten laat ik niet in de steek.” (CLY)