Drukke agenda voor Wielsbeke Pitbulls

De Wielsbeke Pitbulls organiseren op zaterdag 21 oktober de tweede Memorial Griet De Schrijvere en op zondag 22 oktober het Krakkentornooi in het Kraaienhof. Een leuk en speels tornooitje base- en softball met vereenvoudigde regels.

“Zo kan iedereen eens proeven van wat de leuke sport in zich heeft of gewoonweg plezier maken”, klinkt het bij voorzitter-speler Tijs Van Canneyt. “Teams van minimum 10 spelers, een dag vol spelplezier én een lekkere lunch. De ideale gelegenheid om kennis te maken met deze mooie sport. Ook voor de toeschouwers is dit een aangenaam kijkstuk.”

Hulde aan Griet

Daags voordien is er de Memorial Griet De Schijver. “In februari 2022 overleed Griet aan botkanker. Dit kwam zo onverwacht, want vier maanden ervoor veroverde ze nog de nationale softballtitel met haar team. Als warm geëngageerd persoon is het gemakkelijk hulde te brengen aan Griet. Ze stond mee aan de wieg van de opstart van jeugdhuis Contrast in Wielsbeke”, gaat Tijs verder. “Haar zus Nele was toen voorzitster en jongste zus Veerle zou ook snel volgen. Ouders Martin en Lut zagen hun drietal sociaal en sportief ontwikkelen, naar hun eigen voorbeeld. Zo belandden de drie zussen ook op het baseballveld, eerst op het Maurissenveld en later op het Kraaienhof. Met haar 1m78 en schoenmaat 43 stond Griet overal haar mannetje.”

“Al zeker op een softballveld waar ze een van de stuwende krachten was om de damesploeg van Wielsbeke Pitbulls in de hoogste Belgische competitie te laten spelen. Ze was op dat moment ook jeugdcoach en inspireerde vele spelers om het beste uit zichzelf te halen.”

“Maar liefst 7 jaar speelde Griet met Wielsbeke op het hoogste niveau. Griet ging daarna voor andere topclubs spelen en belandde ook in de nationale selectie, waar ze op Europees niveau ons land vertegenwoordigde. Vele inzet werd beloond, in 2009 en 2012 kreeg Griet de titel Sportvrouw van het jaar. “Op de Memorial zijn er 6 ploegen die een link hebben met Griet. Ze spelen een vriendschappelijk tornooi ter ere van haar. Ploegen uit Gent, Wielsbeke, Brasschaat zijn er bij”, besluit Tijs. (ELD)