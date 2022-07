Dries (45) nieuwe voorzitter van schaakclub Izscha in Izegem

Dries Stragier (45) uit de Anne Frankstraat in Emelgem is sinds september vorig jaar de nieuwe voorzitter van Izscha, in opvolging van Tarcis Deprez die 42 jaar lang aan het roer van de schaakclub stond.

“Izscha ontstond in 1974 toen schaakgeïnteresseerden Eddy Lecluyse, Hendrik Priem en Eddy Vandekerckhove in zaal Iso een simultaan organiseerden met Izegemnaar Jacques Roose, boegbeeld van de schaaksport in de regio”, zegt Tarcis Deprez.

“Dat was zo een succes dat men de Izegemse schaakclub Izscha stichtte met Hendrik Priem als eerste voorzitter. Na hem kwam Raf Defour en in 1980 werd ik voorzitter tot vorig jaar september. We begonnen in zaal Iso en hebben nu onderdak in het Dorpshuis in Emelgem.”

Kampioenschappen

“De clubkampioenschappen waren en zijn belangrijk voor de club. Eind de jaren 80 deden daar bij Izscha een 30-tal schakers aan mee. Maar ook aan de nationale competitie deden we met wisselend succes mee. In 1981 in tweede nationale, later volgden enkele jaren in lagere afdelingen en nu speelt Izscha weer in derde nationale.”

“En met 8 keer provinciale Caïssabeker en een beeldje van de schaakgodin mogen we niet klagen. Ook niet over de jeugdwerking die altijd al goed was. Sinds 2011 is er op zaterdagvoormiddag een hernieuwde jeugdschaak onder leiding van Johan De Brouwere die kan rekenen op medelesgevers Dries Stragier en Arthur Lewandowski.”

Er zijn heel wat kampioenschappen. “Jacques Roose werd in 1997 internationaal meester briefschaken, ons zilveren jubileum vierden we met een levend schaakbord op Wallemote, de bloemen- en jeugdtornooien en jaarlijkse kaartingen om geld in het laatje te brengen.”

De nieuwe voorzitter Dries Stragier begon op jonge leeftijd met schaken. “Net als de meeste jonge schakers: via lessen en opleidingen bij Izscha. Tot mijn 20ste schaakte ik vrij intensief, nam deel aan tal van tornooien, club- en interclubcompetities. Door de studies stond schaken op een laag pitje. Toen mijn zoon een paar jaar terug begon te schaken, nam ik de draad weer op en geef nu al enkele jaren schaakles.”

Dries wil de club langzaam laten groeien. “Met focus op de jeugd! Daarom zijn we met ons lokaal twee jaar geleden ook al verhuisd naar het Dorpshuis in Emelgem waar we beter en rustiger gevestigd zijn. Het aantal spelertjes neemt sindsdien toe en de eerste jeugdspelers stromen al door naar de clubcompetitie voor volwassenen. We willen verder inzetten op de jeugd.”

“Daarom organiseerden we recent een debutantentornooi voor beginnende spelers uit onze provincie. Er waren 25 deelnemers. De resultaten voor de Izegemse spelers waren ook uitmuntend en met die vorm willen we naar het West-Vlaamse kampioenschap dat we zelf organiseren op 22 en 23 oktober in domein Wallemote”, aldus Dries

Club uitbouwen

Izscha telt ruim 50 leden, 20 volwassenen en ruim 30 jonge schakers. “Samen met Johan De Brouwere geef ik de zaterdagvoormiddag les. Veel reclame maken we niet bij de jongeren omdat jonge schakers ons meestal via mond-tot-mondreclame of via onze website www.izscha.be vinden. We kijken wel om een derde lesgever in te schakelen zodat we onze jongerenopleiding kunnen uitbreiden.”

“De vraag om te kunnen schaken, neemt sterk toe. Omdat kinderen zich een bepaalde tijd leren concentreren bij schaken. En het is een leuke sport die je overal kan beoefenen. Samen met een groep enthousiaste ouders willen we de club verder uitbouwen”, besluit Dries Stragier.

(IB)