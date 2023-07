Drie Bruggelingen werken mee aan historische Europese frisbeetitel

Een historisch moment zaterdag in het Ierse Limerick. Voor het eerst werd ons land Europees kampioen frisbee. In de finale van de open divisie won België in de finale met 13-10 tegen Groot-Brittannië.

Jonas Dewaele (29) en Corneel Descan (24), die in Brugge actief zijn bij Freezzz Beezzz, maken deel uit van de nationale ploeg die Europees kampioen werd. Naast hen ook de 32-jarige Pieterjan De Meulenaere als derde Bruggeling.

“Hij heeft tot drie jaar geleden altijd bij ons gespeeld en is dan naar Gent verhuisd waar hij nu uitkomt bij Gentle. Hij is een geboren Bruggeling en zoon van Guido De Meulenaere, destijds één van de oprichters van onze club”, weet Glenn Nolf van Freezzz Beezzz in Brugge.

Grote landen verslagen

Het Belgische team trok overigens met veel vertrouwen naar Ierland. Eerder deze maand waren enkele topspelers reeds goed voor zilver op het WK voor -24-jarigen. “Dat ze grote landen als Duitsland, Groot-Brittannië, Italië en Frankrijk, die zo veel meer leden hebben dan wij, verslagen hebben is bijzonder knap. Net als dat wij er als klein land in slagen om zo’n talentvolle jongeren voort te brengen”; klinkt Nolf.

Jonas, Corneel en Pieterjan zijn hardwerkende spelers die reeds heel lang met frisbee bezig zijn. “Corneel komt uit een frisbeefamilie, op zijn tiende is hij bij ons begonnen. Een leeftijd die eigenlijk nog net te jong was bij onze club. Maar hij had talent en we maakten een uitzondering.”

Jonas speelt al langer en was steeds iemand met zeer veel aanleg voor het frisbee. “De laatste jaren is hij alleen maar verbeterd. En Pieterjan is met frisbee opgegroeid en speelde ook al bij onze club sinds zijn tien jaar.”

Talentvolle spelers

“Met Freezzz Beezzz hebben wij in Brugge in 2018 ons eigen tornooi Tom’s Tourney gewonnen met de ploeg die toen naar het WK voor clubs kon in de VS. Zij maakten met zijn drieën deel uit van dat team.” Het zijn echt talentvolle spelers binnen hun sport. En dat zie je in frisbee al vrij vlug. “De verschillende basisworpen hebben ze zeer snel onder de knie”, verduidelijkt Nolf.

“Bij sommige spelers dien je daar veel meer werk in te steken. Op termijn pikken ze dat dan ook wel op. Er is nu een generatie aan het boomen, dikwijls kinderen van ex-spelers, en die domineren de sport meer en meer. Ze zien ook veel matchen online, zoals de profcompetitie in Amerika, om bepaalde tactieken te bekijken.”

(ACR)