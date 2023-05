Dreigende forfaitnederlaag (en 15 euro boete) omwille van niet-aangesloten kine brengt kampioensfeest van Handbalclub Izegem in het gedrang

Bij HBC Izegem leeft men al een hele week toe naar de thuismatch van zaterdag tegen Eynatten-Raeren, een zege was voldoende voor de titel en promotie naar de BENE-League. Maar nu dreigt een 10-0 nederlaag voor de match tegen Hubo Handbal (30-37 winst voor HBCI) omdat… de kinesiste niet aangesloten is. “Vanavond volgt de uitspraak, maar de strafmaat staat niet in verhouding met de fout die werk gemaakt. Die kine heeft totaal geen invloed op het wedstrijdverloop”, meent voorzitter Wim Vandewalle.

Even terug naar vorige week. HBC Izegem heeft vier kinesisten die via de club aangesloten zijn bij de bond. Volgens een beurtrol zijn ze op post bij de wedstrijden van de Izegemse handbalclub. “De kine die aangeduid was, moest in extremis afzeggen. Onze coach (Frank Platteeuw, red.) zat op een familiefeest en vroeg aan een nichtje dat kinesist is of ze eventueel niet wou inspringen. Zij wilde dat wel, maar niemand bij ons heeft er aan gedacht dat dat problemen zou opleveren. Ze is uiteindelijk ook op het officiële wedstrijdblad verschenen en bij de controle daarvan is men daar op gestoten. “Secretaris-generaal Dries Boulet heeft me op de hoogte gebracht. Hij kon niet anders dan een forfaitnederlaag uitspreken. We krijgen ook… 15 euro boete. Om maar te zeggen, we vinden dat die forfaitnederlaag niet in verhouding staat met de fout die we gemaakt hebben. We verwijten niemand niets, niet bij de bond en zeker ook niet onze mensen die zoveel doen voor onze club. Maar we gaan uiteraard wel in beroep. In een spoedzitting die vanavond plaatsvindt wordt dat beroep behandeld.”

Dit alles werpt natuurlijk een schaduw op de kampioensmatch die zaterdag gepland staat. “We wilden in eerste instantie het nieuws van onze spelersgroep weghouden en zouden pas communiceren nadat het beroep behandeld was, maar daar hebben anderen anders over beslist. Het zij nu zo. Hopelijk halen we het in beroep, indien niet verliezen we dus twee punten. Dan nog hebben we er 16 (i.p.v. 18) en blijven we aan de leiding. Winnen we zaterdag en Sasja, dat 13 punten telt, verliest thuis van Hubo Handbal, dan nog zijn we kampioen. Indien niet kunnen we het de week erop dan afmaken thuis tegen Sasja. En op de slotspeeldag is er dan nog de match tegen Apolloon Spurs Kortrijk, onze derde thuismatch op rij, waarin we dan eventueel nog een laatste kans krijgen. Maar het liefst van al spelen we dus nu zaterdag kampioen, zeker ook nadat het organisatorisch al niet evident was om in eigen sporthal te kunnen aantreden dit weekend.”