Drafsport gaat op zoek naar inkomsten om voortbestaan te verzekeren: “Gouden jaren zijn voorgoed voorbij”

Dit jaar vierde de Kuurnse hippodroom nog de 60ste verjaardag. Het werd er echter eentje in mineur doordat de drafsport in Vlaanderen moeilijke tijden beleeft. “Minder koersen, minder paarden en ook het trouwe publiek van weleer vindt de weg niet meer terug naar de Kuurnse hippodroom”, zucht Guy Vermeulen, al 15 jaar voorzitter van drafwedrennen Kuurne vzw.

De Kuurnse Hippodroom kent een rijke geschiedenis. Zestig jaar geleden werden de eerste drafwedstrijden op Kuurnse bodem gereden. Ondanks de hoogdagen die de renbaan kende in de jaren 90, dient vzw Drafwedrennen in Kuurne vast te stellen dat de renbaan de afgelopen 20 jaar een terugval kende, die door de coronapandemie ook nog eens versterkt werd.

“We merken dat de tijdsgeest anders is geworden”, opent Guy Vermeulen. “Wie een gokje wil uitbrengen op een koers volgt tegenwoordig de wedstrijd voor het computerscherm. De wedstrijden worden immers live gestreamd door de gokkantoren. Gelukkig hadden wij in het verleden al een aardig spaarpotje kunnen opbouwen, dat wij nu stukje bij beetje dienen aan te spreken om alle kosten te kunnen blijven betalen. Vijf jaar al draait onze vereniging op verlies, al doen wij er alles aan om op zoveel mogelijk posten te kunnen besparen. We koesterden de stille hoop dat na corona de drafsport stilaan opnieuw zou heropleven, maar we kunnen er niet omheen dat dit duidelijk niet gebeurt. De gouden jaren 90 zijn duidelijk voorbij.”

Huurcontract

De Kuurnse hippodroom kwam er nadat de private hippodroom Vanden Hende gelegen op de Zandberg in Harelbeke ophield te bestaan wegens de bouw van een verkaveling. Als paardenliefhebber besloot de toenmalige burgemeester van Kuurne een hippodroom in zijn gemeente te laten aanleggen. “Volgend jaar in april loopt het huurcontract dat wij hebben met de gemeente af”, gaat voorzitter Guy Vermeulen verder. “Hoogstwaarschijnlijk zal dit contract met twee jaar verlengd worden, al is dat nog niet helemaal zeker, de gesprekken daarrond moeten nog volop gevoerd worden. Een concessie is echter geen haalbare kaart omdat onze vereniging niet over de nodige middelen beschikt om de verouderde infrastructuur te onderhouden.”

We doen er alles aan om het drafrennen in Kuurne te houden

Noodkreet

“Omdat de hippodroom in Kuurne belangrijk is voor de drafsport in Vlaanderen doen we er dan ook alles aan om drafrennen verder op Kuurns grondgebied te laten plaatsvinden. Onlangs klopten we nog aan bij de Belgische Federatie voor Paardenrennen met de vraag om onze hippodroom een extra premiummeeting per maand toe te kennen. Dit zou ervoor zorgen dat de vier premiumdagen die wij nu kennen worden opgetrokken naar tien premiumdagen tijdens de zeven maanden seizoen op de Kuurnse hippodroom. Premiumdagen zorgen voor extra inkomsten omdat er op alle wedstrijden wereldwijd via het Franse PMU gegokt kan worden. We ontvangen als organiserende vereniging een klein percentage van de totale inzet, en dat is mooi meegenomen om er onder meer de prijzengelden mee te betalen.”

“We zijn zeker niet van plan om er meteen de stekker uit te trekken, maar door de verminderde toeschouwersaantallen, het afgenomen sponsorgeld en onze stijgende energiefacturen moeten we wel zo snel mogelijk nieuwe inkomstenbronnen aanboren. We hopen dan ook dat onze noodkreet die we kenbaar gemaakt hebben aan de Belgische Federatie voor Paardenrennen goed ontvangen werd, zodat de drafsport in Kuurne nog heel wat jaren verder kan blijven bestaan!” (BRU)

De volgende premiummeeting op de Kuurnse hippodroom staat gepland op dinsdag 27 december om 18 uur.