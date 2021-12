Dorpsgenoten nemen het tegen elkaar op tijdens WK darts bij de WDF: “Een van ons gaat zeker door”

Mario Vandenbogaerde (48) en John Desreumaux (47) uit Beselare zijn twee van de vier Belgische deelnemers aan het WK darts bij de WDF (World Darts Federation) in Lakeside. En wat bleek na de loting: de dorpsgenoten komen op 2 januari 2022 meteen tegen elkaar uit in de eerste ronde. Wij brachten de twee darters samen voor een dubbelinterview in aanloop naar het WK.

De dartsclubs schieten na de populariteit op televisie ook bij ons als paddenstoelen uit de grond. “Vroeger werden we door velen aanzien als cafésporters, maar als je een tornooi werpt – en dat is van ’s middags tot ’s avonds – dan ben je niet alleen fysiek maar ook mentaal moe. Een vaste hand hebben en een groot concentratievermogen zijn erg belangrijk. Ook het hoofdrekenen speelt een belangrijke rol”, stellen Mario en John.

Dartsgeschiedenis

Cafésport of niet, beiden zijn wel zo begonnen: John in café Het Volksbelang in Kruiseke en Mario in café Den Elfpenner in Beselare. Mario schreef dartsgeschiedenis door als eerste Belg ooit de halve finale van het WK te bereiken en geniet daardoor eeuwige roem in de dartswereld. “Normaal was ik daardoor zeker van een nieuwe deelname, maar intussen ging BDO (British Darts Organisation, de tegenhanger van de Professional Darts Corporation (PDC), red.) failliet en organisatie werd overgenomen door WDF (World Darts Federation). Die neemt alleen finalisten mee naar het WK. Intussen was ik weggezakt op de ranglijst. Ik veroverde mijn ticket via het kwalificatietoernooi in Assen. Na de grote ontgoocheling kwam er dus de opluchting.”

Voor John verliep het enigszins anders. “Bij de Dutch Open behaalde ik mooie punten en daardoor steeg in de ranking. Dan wil je natuurlijk hogerop en na het vinden van een sponsor kon ik naar internationale toernooien, onder meer in Malta, waar ik won, om voldoende punten te verzamelen voor deelname aan het WK. Een droom die echt uitkomt.”

Als mijn vrouw er niet is, presteer ik meestal minder goed

Van na-ijver tussen beide spelers is geen sprake. Er is eerder waardering en bewondering. Ze trainen zelfs heel dikwijls samen. “We kennen elkaar door en door”, stelt John. “We speelden zelfs meermaals in de dezelfde clubs. Sterkste punt van Mario is dat hij met sprekend gemak dubbels en triples kan werpen.” Beide spelers kunnen gecatalogeerd wordt als twintig-spelers. Mario bewondert het gemak waarmee John 180 gooit. Beiden hebben een gelijklopende carrière. Na een start op jonge leeftijd zijn zowel John en Mario er even uit geweest.

Voor John begon de nieuwe start ongeveer 21 jaar geleden eerder toevallig bij een autozoektocht in Gijverinkhove. “Ik heb er geworpen tijdens een autozoektocht en de smaak was er weer.”

Ook bij Mario was er een rustpauze. “Het was plots op, het plezier was weg. Maar na een stop van 12 jaar was het mijn vrouw Carla, die me aanspoorde om opnieuw de pijlen op te nemen.”

Ontspannen

Zoals in elke sportdiscipline is trainen noodzakelijk. John, technisch tekenaar van beroep en uittekenaar van zijn eigen pijlen, probeert elke dag een halfuurtje te werpen terwijl Mario, die zelfstandig bouwvakker is, meestal alleen in het weekend de tijd vindt. Lakeside wordt beschouwd als de echte tempel van de darts en John en Mario zien er echt naar uit om daar te mogen spelen. Dat alleen al vinden ze een grote eer. Er is geen onrust te merken bij beide darters. Ze leven ontspannen naar het grote gebeuren toe. We zien wel wat het wordt is het motto. “Je moet vertrekken met de gedachte dat je van iedereen kan winnen en verliezen. Het voornaamste is geconcentreerd te blijven. Na een slechte worp – die er altijd komt – moet je je onmiddellijk kunnen herpakken. Van lawaai zal er minder sprake zijn want bij de WDF-wedstrijden is het veel stiller dan bij de profs waar er veel gewoel in de zaal is.”

Bij de loting viel er minder goed nieuws te horen. Beide Beselaarse darters komen in de eerste ronde al tegen elkaar uit. De wedstrijd wordt gespeeld op 2 januari als tweede wedstrijd van de namiddagsessie. “Het is natuurlijk niet ideaal dat een van ons er al in de eerste ronde zal uit liggen, maar je kan het ook positief zien want na de wedstrijd gaat ook zeker een van ons beiden door”, klinkt het.

Bij een eventuele uitschakeling zal Mario niet lang kunnen treuren, want hij zal nog in dezelfde week naar Duitsland reizen om tijdens een toernooi een tourkaart te bemachtigen in de PDC-klasse, de groep waartoe onder anderen Dimitri Van den Bergh behoort. De dartssport leeft door de prestaties van Mario en John heel erg in de regio en in het bijzonder in Zonnebeke. Ook Mario’s echtgenote Carla Dumoulein en Johns echtgenote Delphine Hosten staan ten volle achter hun man en vergezellen hen. “Wij zijn een team”, aldus Mario, “als mijn vrouw er niet is, presteer ik meestal minder goed.”

Zonnebeke lijkt stilaan het centrum te worden van de West-Vlaamse dartssport want naast Mario en John is er ook nog Vincent D’hondt uit Passendale die wereldkampioen is bij de G-darts.

De wedstrijden van het WK in Lakeside worden live uitgezonden bij Eurosport.