Donkere wolken boven speedwaypiste Waasten

Donkere wolken pakken zich bijeen boven de iconische speedwaypiste van Waasten. Een negatief advies blokkeert een hernieuwing van hun vergunning, waardoor de deuren nog een tijdje dicht blijven. Het einde van deze legendarische plaats lijkt dichterbij dan ooit.

Een kleine, gele affiche aan de poort van de symbolische racebaan trekt de aandacht waarbij vooral één woord de teneur zet. “Geweigerd” staat er te lezen, met een dik slot dat de poorten dicht houdt. Op hun Facebookpagina windt de eigenaar en organisatie er geen doekjes om: de toekomst ziet er niet rooskleurig uit.

“Een lijvig dossier werd ingediend toen de vergunning moest worden vernieuwd en het leek er even op dat we onze nieuwe vergunning zonder problemen zouden krijgen”, horen we bij Camso, die de site beheert. “Gedurende de volledige procedure vroeg de Departementale Dienst Vergunningen, DPA, niet minder dan 23 adviezen op. 9 adviezen waren positief, 11 waren dan weer positief op voorwaarde dat we nog aanpassingen uitvoerden en slechts 3 adviezen waren negatief. Ook de gemeente gaf een positief advies. Toch bleek het finale besluit, dat door de gemeente werd afgeleverd, negatief waardoor de speedwaypiste op slot blijft.”

Volgens het besluit valt de DPA over drie problemen, “non-problemen” dan weer volgens de organisatie. “Men spreekt over het ontbreken van een officieel bodemattest van de Waalse regering hoewel de huidige besluiten hierover duidelijk zeggen dat er niet moet worden gesaneerd. Daarnaast spreekt men over een gemeentelijke weg die in de 19de eeuw werd aangelegd, die niet bruikbaar is. Die weg loopt al 70 jaar dwars doorheen de piste maar bestaat praktisch en juridisch niet meer, al valt de DPA over het feit dat niemand ooit de moeite deed deze te schrappen uit de Atlas de Gemeentelijke Wegen. Dit is een aparte procedure en kan maanden in beslag nemen. Een laatste probleem is de waterinfiltratie van de site. Men heeft zich gebaseerd op een onvolledig rapport, waardoor we bijna zouden verplicht worden een eigen waterzuiveringsinstallatie te voorzien.” Camso heeft ondertussen een advocaat onder de arm genomen. “Samen zullen we nu kijken of we beroep kunnen aantekenen tegen deze beslissing”, sluiten ze af.

Nieuwe bestemming?

“We denken dat we een kans maken maar dat is een situatie die enkele maanden in beslag zal nemen. Tot die tijd kunnen we niets organiseren. Mocht dit beroep alsnog negatief uitdraaien, dan kunnen we een nieuwe aanvraag indienen waardoor de piste al zeker tot maart dicht zal blijven. Mocht ook dit falen, dan betekent dit het definitieve einde van de speedwaypiste en zullen de gronden worden verkocht. Misschien zullen ze dan een nieuwe bestemming krijgen als bedrijventerrein, zonnepanelenpark of een site voor Fedasil.”