Doek valt over Decospan Triatlon Menen: “Stoppen op positieve manier”

Eind augustus vond, met aankomst op de piste van het Vaubanstatdion in Menen, het Europees kampioenschap halve triatlon plaats. Nog geen maand later maken de organisatoren bekend dat het doek valt over Decospan Triatlon Menen. De organisatoren stoppen op een hoogtepunt.

De allereerste editie vond plaats in 2020. Het was de laatste wedstrijd van de plaatselijke topper Frederik Van Lierde. Door corona haakten andere organisaties af, maar in de grensstad ging men de uitdaging aan. De succesvolle edities bleven internationaal niet onopgemerkt.

EK halve triatlon

De organisatoren waren erg ambitieus en dienden met succes hun kandidatuur in voor het EK halve triatlon. Aan de triatlon eind vorige maand namen maar liefst 1.800 triatleten uit 35 verschillende landen deel.

Het zwemmen vond plaats in de Leie, het fietsen ging via de N8 richting Geluwe tot in Geluveld en terug. De complexiteit om zo’n evenement op poten te zetten en de verschillende grote infrastructuurwerken die eraan komen, hebben ons doen inzien dat evenaren bijna onmogelijk wordt”, aldus de organisatoren Henk Wekking, Frederik Van Lierde en Ruben Vandevoorde.”

“Stoppen op positieve manier”

“We willen dan ook stoppen op een positieve manier, op een moment dat iedereen met een lach op zijn of haar gezicht terugkijkt naar onze wedstrijden.”

Een vijfde editie ging moeilijk worden door enerzijds de ingrijpende Leiewerken en anderzijds de ontdubbeling van de expressweg N58 in Geluwe die mogelijk volgend jaar aanvangt. (EDB)