Dive Team Medusa opent tweede duiklokaal

In de Dokter Eduard Moreauxlaan 249 in Oostende heeft de Bredense duikvereniging Medusa een tweede duiklokaal geopend. “Wie bijvoorbeeld een reist plant en ter plaatse weinig tijd wil verliezen kan bij ons voor een duikopleiding terecht.”

Dive Team Medusa is een duikclub en duikschool die in 2009 in Bredene boven de doopvont werd gehouden, met een lokaal langs de Koningin Astridlaan 5. Nu werd een gelijkaardig, maar iets groter, lokaal in de Oostendse Vuurtorenwijk geopend. Ook daar kunnen duikliefhebbers terecht om vanaf acht jaar een duikopleiding te volgen. “We gaan daarin ook verder en kunnen tevens duikinstructeurs afleveren”, legt Johan Metsu uit. “Wekelijks hebben we ook lessen in het zwembad van Bredene. Eens het nieuwe zwembad er komt, kunnen we hopelijk daar terecht.”

Duiken is een fantastische sport waarbij een nieuwe wereld opengaat. “Daarbij is een goede opleiding onontbeerlijk, zodat de duiksport in alle veiligheid kan worden uitgeoefend”, vindt Metsu. De duikopleidingen hebben vier keer per maand plaats. Er is ook in conditietrainingen voorzien en mensen die het enkel bij zwemmen willen houden kunnen bij Medusa terecht. “Wekelijks doen we duikuitstappen, al ligt dat in de winter uiteraard een beetje stil. Daarnaast organiseren we duikreizen, bijvoorbeeld naar Zeeland, Egypte en zo meer.”

Praktijklessen

In de nieuwe Oostendse vestiging kan je verder terecht voor het huren van allerhande duikmateriaal. Er is een eigen compressor om duikflessen te vullen. Medusa heeft ondertussen een dertigtal leden. “Iedereen kan vrij komen. Men hoeft geen lid te zijn om een duikopleiding te volgen om in orde te zijn met een duikbrevet. Zij kunnen all-in voor 475 euro bij ons in Bredene of Oostende les volgen. Klassikaal ofwel online via de federatie (PADI). Tussendoor hebben de praktijklessen plaats in het zwembad. Het buiten duiken doen we in de regio. In de Noordzee kan ook, maar pas vanaf rescue diver. Ervaring daar is vereist.” (ACR)

Info: www.medusa-diving.be