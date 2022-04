Dit weekend BK bandstoten in Roeselare

Dit weekend, op 23 en 24 april, organiseert de Roeselaarse biljartclub Door Oefening Sterk het Belgisch kampioenschap bandstoten in hun thuisbasis ‘The New Arena’. “Een unicum voor onze club”, aldus een trotse voorzitter Peter Debaes.

“Normaal krijg je nooit de kans om een BK te organiseren”, vertelt Peter. “In principe vinden alle kampioenschappen van alle biljartdisciplines in het begin van het jaar in Blankenberge plaats. Dit gaat dan over bandstoten, driebanden, kaderbiljart, 5-kegel of artistiek biljarten. Door corona is dit al twee jaar geleden.”

Top 4

Voor dit kampioenschap bandstoten komt de top 4 van België naar ‘The New Arena’. Die bestaat uit Martin Spoormans, Maarten Janssen, Patrick Niessen en Peter Debaes zelf.

“Na enkele voorrondes zijn de sterkste vier overgebleven voor de finale. Die finale volgt een soort poulesysteem waar iedereen tegen iedereen speelt. Ook de tweede hoogste klasse speelt dit weekend trouwens bij ons hun nationaal kampioenschap.”

“Voor Roeselaarse biljartliefhebbers uniek en interessant om eens mee te maken”, benadrukt Peter, die een paar weken geleden trouwens Frans kampioen werd met zijn club US Gravelines in de 5-kegeldiscipline. “De finale wonnen we vrij gemakkelijk tegen Morangis met 3 – 0.”

BK 5-kegel

In het weekend van 28 en 29 mei organiseert DOS ook het BK 5-kegel waar Peter voor een vijfde titel gaat. Begin juni vindt hun Europees tornooi 5-kegel plaats. Het BK start om 10.30 uur in ‘The New Arena’, Ardooisesteenweg 50 in Roeselare. Er is vrije ingang.

