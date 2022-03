Dit weekend BK artistiek biljarten in BC Pocket in Deerlijk

Vier nationale toppers in het artistiek biljarten tonen van vrijdag 11 tot en met zondag 13 maart hun allerbeste kunnen tijdens het Belgisch kampioenschap in BC Pocket in Deerlijk.

Snooker Pocket groeide op heel korte termijn uit tot the place to be in West-Vlaanderen als het om artistiek biljart gaat. “We organiseerden in 2016, 2017 en 2018, drie jaar na elkaar, de nationale titelstrijd”, verduidelijkt Dominique Vanhonacker. “Het artistiek biljarten is het buitenbeentje in de biljartsport. Het is een vorm van carambolebiljart waarbij de ballen op voorgeschreven en op het laken aangegeven posities of stippen worden geplaatst en de speelbal de aanspeelballen en banden ook op voorgeschreven wijze moet raken. De speelbal moet bijvoorbeeld over een aanspeelbal heen springen, een bocht (om een pion) maken, drie keer achter elkaar dezelfde band raken…

Moeilijke tijden

Het spel bestaat uit 100 figuren die allemaal een aantal punten vertegenwoordigen. Iedere figuur krijgt een coëfficiënt naargelang de moeilijkheidsgraad. Je hebt drie kansen om het figuur correct uit te voeren. Het waren voor iedereen moeilijke tijden. Toen de Koninklijke Belgische Biljartbond me de vraag stelde of ik het zag zitten om het BK te organiseren, heb ik niet lang getwijfeld. Vooral omdat wij al ruime ervaring hebben met het organiseren van dergelijke kampioenschappen. De vier deelnemers zijn Erik Vervliet, Patrick Vloemans, Walter Bax en Steve Wilms.

Internationale klasse

Er staat het komende weekend niet enkel nationale, maar ook internationale klasse aan de biljarttafel. Hoogstaand spektakel is gegarandeerd met ongelooflijke biljartkunsten die zij allen uit hun biljartkeu weten te toveren… We starten op vrijdag 11 maart om 12.45 uur. De finale vindt plaats op zondag 13 maart om 15 uur. Er wordt dit keer telkens naar de best of five gespeeld. Dat moet ongetwijfeld voor meer spanning zorgen. Alles is piekfijn voorbereid. We zijn er helemaal klaar voor”, besluit Dominique Vanhonacker.