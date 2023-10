Dirk Hostekint kijkt uit naar boksgala op 1 november

Dirk Hostekint (66) is een boksliefhebber ‘pur sang’ die al zo goed als zijn hele leven naar de Izegemse en Ingelmunsterse boksgala’s gaat kijken, ook straks op 1 november dus. “Halfweg de jaren 70 bokste ik zelf, deed 10 kampen en won er 7”, zegt hij. “Onder andere tegen de latere Europese en wereldkampioen Alex Blanchard.”

“Als jongetje van 12 jaar ging ik al met mijn pa Edgard naar de boks in zaal Sportief. Boksen zat ook een beetje in mijn familie. Mijn nonkel bokste en José Vandenhende, die hier toen mee de boks organiseerde, was mijn werkgever. Op mijn achtste volgde ik zelf bokstraining bij Jean-Pierre Coopman en Eric Bruggeman. Ik bokste in 2 jaar tijd 10 kampen waarvan ik er 7 won. Dat was tegen goeie tegenstanders als Robert Desnouck, Luc Goossens… en Alex Blanchard die later bij de profs Europees en wereldkampioen werd. In 1975 verscheen er een artikel in De Weekbode over de allerheiligenmeeting met als titel: ‘Wyseur en Hostekint beste jeugdboksers te Izegem!’ Ik had dus wel talent!”

1 november

Dirk blikt ook even vooruit op de affiche van 1 november. “Amy Naert zal zonder moeite de Georgische Nana Dokadze de baas kunnen. Leonardo Strynckx blijft volgens mij een beetje ter plaatse trappelen en moet meer progressie maken en misschien voor een Beneluxtitel gaan. Marisa Belèn Rojas, de Argentijnse tegenstander van Delfine won 8 van haar 12 kampen en verloor onlangs voor de WBF de wereldtitel op punten.”

De andere kampen: Timur Nikarkhoev (Tampere) vs Levani Lukhutashvili (Georgië), Shamshad Aramkhel (Tampere) vs Mogmad Youssoupov (Ongenae), Ibrahim Ozdoev vs Dawranullah Utmanzai, Dzhafar Aliev vs Wajdi Van De Veire, Xander Deceur vs Hamza Cayir, Sargis Poghosyan vs Ruben Katshiame, Harun Masovic vs Chiskamba Kabongo. Tickets in voorverkoop 85, 50, 40 en 20 euro bij Café Yin Yang Gits, Harley-Davidson Roeselare; Lagaar Izegem, Vicini Torhout. De weging is op 31 oktober om 18 uur in Lagaar.