Dillen Cornet gooit hoge ogen in het darten: “Meedraaien op nationaal niveau”

Dillen Cornet gooit vlot de ‘one hundred and eighty’s’ uit zijn pols. In zijn eigen garage, maar ook op de dartstoernooien waaraan hij deelneemt of die hij zelf organiseert. Want terwijl velen hun coronahobby ondertussen weer opborgen, is voor hem het einde nog lang niet in zicht.

Dillen (29) groeide op in café ‘De Beurte van Antwerpen’ in de Vaartstraat, waar zijn moeder Kathy Denys nog altijd achter de toog staat. “Daar gooide ik als kind mijn eerste pijlen, tussen de volwassen cafégangers. In mijn prille tienerjaren stond ik er zelfs in de finale van het cafétoernooi”, herinnert hij zich.

Eigen toernooien

Daarna liet Dillen zijn hobby enkele jaren links liggen, maar tijdens de eerste lockdown sloeg hij – zoals zoveel anderen – opnieuw aan het vogelpikken. “Toen we daarna weer mochten afspreken, vatte ik het plan op om met vijf vrienden een toernooitje te spelen in mijn garage, die ik ondertussen had ingericht als mancave. Nu nog spreken wij hier om de vijf weken af om het tegen elkaar op te nemen”, zegt de machineoperator bij Pepsico.

“Met nog enkele speeldagen te gaan ben ik nu al zeker van de beker, en dat voor het tweede jaar op rij”, toont Dillen. Daarnaast zien we nog een derde, grotere beker staan tussen zijn dartsborden. “Door mijn job moet ik dikwijls in de weekends werken, maar toch probeer ik nu zoveel mogelijk wedstrijden in de streek mee te pikken. Nadat ik al enkele keren in de kwartfinale of halve finale strandde, won ik onlangs de trofee op het toernooi van de Dunepikkers in Koksijde”, glundert hij.

Dillen organiseerde ook een knock-out-toernooi voor gelijkgestemde beginners in zijn eigen stad. “Daarvoor huurde ik een zaaltje af, waar ik vijf borden ophing en waar 34 deelnemers op afkwamen. Een leuke ervaring die zeker voor herhaling vatbaar is!”

Meterslange sigaretten

Tussendoor traint hij dagelijks, op zichzelf, om zo zijn houding te verbeteren én sneller uit te rekenen hoe hij kan uitgooien. “Na het werk kom ik hier altijd roken, terwijl mijn vriendin Lina Monnens zich soms afvraagt of ik meterslange sigaretten heb”, lacht hij. “In diezelfde beweging grijp ik automatisch ook mijn pijlen vast en voor ik het weet, zijn we soms een uur later. En ga ik daarna in de zetel zitten, dan kijk ik nog dikwijls darts op tv.”

De jongste jaren kende de typische cafésport immers een enorme boost in populariteit, ook buiten de cafés. “Plots doken er gespecialiseerde winkels op en ging ook het prijzengeld fors de hoogte in. Dat betekent ook dat de concurrentie toeneemt, maar rouwig ben ik daar niet om”, stelt Dillen. “Wij leggen heel wat stappen af van en naar het dartsbord en ook het mentale aspect valt niet te onderschatten. Voor mijn part mag deze sport gerust uitgroeien tot een olympische discipline.”

Bijnaam

Dillen droomt er stiekem van om ooit zijn brood te kunnen verdienen met darts, maar voorlopig is hij al tevreden als hij – na aftrek van enkele drankkaarten – nog iets overhoudt aan zijn wedstrijddeelnames.

“Wellicht blijft het bij een hobby, al heb ik ondertussen gepersonaliseerde pijlen en zelfs een shirtje met mijn bijnaam op: ‘Icescreamer’. In blauw en zwart, de kleuren van mijn hart”, knipoogt hij. “Mijn grote voorbeeld is Gerwyn ‘The Iceman’ Price uit Wales. Na een goeie worp ontstaat soms een enorme ontlading bij hem, zoals ik die zelf ook ervaar”, verklaart Dillen het screamer-gedeelte. Ice slaat dan weer op zijn familienaam: Cornet. Samen vormt dat een schreeuwend ijsje als logo.

Nog groeimarge

En dat wil Dillen nu ook laten zien op nationaal niveau. “De volgende stap is daarom om deel te nemen aan enkele ranking-toernooien en door te stoten tot de top in de Kaskro-competitie. Op langere termijn wil ik zelfs mijn tourkaart behalen van PDC, de Professional Darts Corporation. Daarmee kun je dan immers wereldwijd deelnemen aan de PDC-toernooien. Sommigen opperden al dat ik mij zou kunnen inschrijven voor de Darts Academy op VTM 2, maar dat vind ik nu nog te vroeg. Na amper twee jaar intensief trainen weet ik wel dat ik zeker nog groeimarge heb. Ik wil er natuurlijk het maximale uithalen, dus we zien wel wat er nog op mijn pad komt”, besluit hij.