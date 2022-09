Dieter Roeland en Leen Delcoucq schrijven eerste Beverun op hun naam

Vrijdagavond stond in het centrum van Beveren-Leie de eerste editie van de Beverun op de kalender. Dieter Roeland en Leen Delcoucq waren primus op de 9,6 kilometer. Freddy Martens en Olivia Verbist zegevierden op de 4,8 kilometer.

Met 220 namen aan de start en 208 aankomsten was de eerste Beverun meteen een schot in de roos. Nadat 55 kids het beste van zichzelf gaven was het de beurt aan de Familie Run over 4,8 kilometer. Daar nam Harelbekenaar Freddy Martens meteen het voortouw. De atleet van organiserende VACBL liep solo naar de zege. Wouter Verschaeve kwam een halve minuut later over de finish. Tom Verbist vervolledigde het podium. Bij de dames was de piepjonge Olivia Verbist (11) uit Pittem de snelste. Het atleetje van AV Molenland haalde het van Sophie Christiaens uit Waregem. Tracy Vullers werd knap derde.

Daarna volgde het klapstuk met de 9,6 kilometer, de Beverun. Het duo Dieter Roelandt en Arno Lambrecht vochten een stevig duel uit. Halfweg losten beide atleten elkaar voor geen vin. Toch moest Lambrecht uit Kuurne uiteindelijk de rol lossen. Ledenaar Roelandt won in 32’50. Lambrecht finishte 16 seconden later. Kortrijkzaan Semi Tlili pakte de derde plaats in 34’29.

Bij de dames leek Els Decottenier uit Deerlijk op de zege af te stevenen toen ze halfweg een mooie voorsprong bijeen liep. Toch werd het nog verrassend Leen Delcoucq van VACBL die met de bloemen ging lopen in 44’39. Decottenier strandde op 17 seconden. Jelco Jacobs werd een mooie derde in 45’14.

(ELD)