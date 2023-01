Dieter Marijsse kroont zich tot Provinciaal Kampioen tafeltennis: “Ik ben heel trots op deze prestatie”

Dieter Marijsse is vorige week zondag Provinciaal Kampioen tafeltennis geworden. De 28-jarige atleet van TTC Gullegem versloeg in de finale Beau Devos met 3-1 bij de heren B.

Sporthal Schiervelde in Roeselare was vorig weekend het decor van het Provinciaal Kampioenschap tafeltennis. Maar liefst 897 wedstrijden werden afgewerkt op een hoog niveau. Bij de heren B was Dieter Marijsse aan het feest na een knalprestatie.

Teamgenoten

“Vooraf wist ik dat er misschien wel kansen waren, zeker omdat Florian Van Acker in de halve finale het onderspit moest delven tegen Beau Devos in een onderling duel tussen twee teamgenoten van mij. Ik kan echter terugblikken op een goeie wedstrijd die ik met 3-1 in mijn voordeel kon beslechten”, vertelt de Software ingenieur.

“Hier ben ik wel heel trots op. Ook twee jaar geleden werd ik al eens Provinciaal Kampioen in dezelfde reeks. Een mooi herinnering blijft ook de bronzen medaille op het Belgisch Kampioenschap voor jeugd tien jaar geleden. Dit eremetaal behaalde ik samen met mijn zus Delfien, die nu 24 is.”

“Op het Vlaams Kampioenschap zijn er voor mij misschien wel medaillekansen”

“Dit is nu het achttiende jaar dat ik deze sport beoefen. Destijds startte ik in Kortrijk, maar na een halfjaar al maakte ik de overstap naar Gullegem. De sfeer en de vriendschap die ik daar beleef, is enorm. Een keer per week sta ik daar op het trainingsveld. Voor mij is dit voldoende om alles te onderhouden. Daarnaast speel ik ook eenmaal per week recreatief badminton in mijn woonplaats Beernem.”

Klassement behouden

“Ik ben nu ook geselecteerd om deel te nemen aan het Vlaams en Belgisch Kampioenschap later dit jaar. Op het Vlaams Kampioenschap zijn er misschien wel medaillekansen. Op het BK zijn deze een heel stuk minder. Maar ik ga mijn uiterste best doen. Ik wil mijn klassement bij de B0 behouden. Dit is het hoogste niveau onder de A reeks.”

“Zaterdag is er al opnieuw de volgende competitiewedstrijd voor eigen publiek. Gullegem is een van de grootste clubs zowel qua leden (200) als niveau. Ik kan mij geen betere club wensen”, besluit Dieter Marijsse.