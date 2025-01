“Diëten vind ik zelf een vies woord”: voormalige judoka Amber (26) start als personal coach en diëtiste

Jarenlang was Amber Ryheul (26) judoka op topsportniveau. Ze groeide op in de fitnesszaak van haar ouders in Houthulst. Sporten is dus een deel van haar leven, net zoals gezonde voeding. Beide passies combineert ze nu in een eigen coaching. “Mensen denken vaak: ‘ik begin er niet aan, want het is toch al om zeep’. Daar zeg ik resoluut ‘nee’ op”, benadrukt Amber. Zo gaat ze te werk.

Amber was zes jaar toen ze de eerste stappen in de judowereld zette. Ze beet door en vocht zich letterlijk en figuurlijk een weg naar de top, met de Europese kampioenstitel bij de min 23-jarigen als één van de vele hoogtepunten. Daarnaast is ze opgegroeid in een sportief nest.

Sportief nest

Ze groeide op in een sportieve omgeving, want Amber woonde boven Alfa Fitness, de fitnesszaak van haar ouders Frederick Ryheul en Marylin Leplae, gelegen in de Poelkapellestraat. Die fitnesszaak werd meer dan 40 jaar geleden opgericht door Fredericks ouders en is nog steeds een succes. Beroepshalve werkt Amber in de Antwerpse horecazaak Domestic, maar ze vertoeft ook nog graag in het landelijke Houthulst. Sinds dit jaar combineert ze haar vaste job met die van personal coach, en binnen een maand is ze afgestudeerd als diëtist. ‘Meer sporten’ en ‘gezonder leven’ zijn twee vaak gehoorde goede voornemens bij het begin van het nieuwe jaar. “Mijn coaching is geslaagd als ik die voornemens kan ombuigen in een nieuwe manier van leven”, lacht Amber.

80% gezond, 20% plezier

Meteen benadrukt ze dat er weinig ‘moeten’ in haar coaching zit. “Nee, je hoeft geen weegschaal in huis te halen om alle voeding netjes af te wegen. Diëten vind ik zelfs een vies woord. Streven naar een gezondere voedingsbalans klinkt beter. Ik geef een algemeen schema mee met suggesties waarmee de klant aan de slag kan. Lust hij bijvoorbeeld graag choco, dan raad ik de gezondere varianten aan. Ook een aperitief of een bakje frieten ban ik niet. Ik ben voorstander van 80 procent gezonde voeding en 20 procent ‘onstuimigheid’. Het belangrijkste is dat de persoon het volhoudt. Met de fitnesszaak van mijn ouders heb ik meteen een ideale ruimte om aan te zetten tot sporten. Ik werk een gepersonaliseerd programma uit. Tijdens mijn periode als topsporter heb ik zelf ervaren hoe hard het eraan toe gaat. Mijn coaching draait allesbehalve om afbeulen, ik toon dat het ook op een andere manier kan.”

“Sport moet leuk zijn”

Vaak beginnen mensen vol goede moed aan wat meer beweging, maar stopt het. ‘Ik heb nog een meeting’, ‘ik moet de kinderen naar het voetbal brengen’, … zijn veelvoorkomende excuses die Amber vaak hoort. “Met een personal coach heb je een stok achter de deur”, vindt Amber. “We maken meteen afspraken voor tien weken. Mijn traject is geslaagd als de klant daarna zijn plan kan trekken. Ook als ik uit beeld verdwijn, zou hij moeten vasthouden aan zijn nieuwe levensstijl. Hoe ik daarin probeer te slagen? Door het vooral leuk te maken.” zegt ze met een glimlach. “Velen halen hun neus op als ze aan het woord ‘sport’ denken, maar ik probeer tijdens mijn coaching het tegendeel te bewijzen. Ook op voedingsvlak is dat zo. Door vaak simpele aanpassingen in het eetpatroon zal de persoon in kwestie zich veel beter in zijn vel voelen. Schuif dus al die excuses maar aan de kant. Het is altijd een goed moment om te starten.”