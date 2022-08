Derde medaille voor Doom sinds maart?

Alexander Doom (25) is één van de zeven West-Vlamingen op het komende EK atletiek. Na zijn sterk WK in de VS – halve finale op de 400 meter en brons op de 4×400 meter – wil de Roeselarenaar in München bevestigen. “Het EK kan de kers op de taart van mijn seizoen worden.”

Op het WK, het eerste uit zijn carrière, plaatste Alexander Doom zich voor de halve finale van de 400 meter en met de Belgian Tornados, onze estafetteploeg op de 4×400 meter, behaalde hij zelfs een bronzen plak. Na het goud van het voorbije WK indoor in Belgrado al de tweede internationale medaille voor de Roeselarenaar van AVR. “Natuurlijk ben ik supertevreden voor mezelf”, benadrukt Doom. “Ik wilde op het WK de individuele 400 meter lopen en dat is gelukt. Een plaats bij de top 20 was mooi en finaal werd ik 19de. Daar kan ik zeker niet over klagen. Met de 4×400 meter-ploeg weet iedereen dan weer dat we altijd voor de prijzen meedoen. We wisten van elkaar dat iedereen in vorm was.”

Intussen zijn we drie weken verder en heeft Doom een trainingsblok van tien dagen achter de rug. Dat heeft hij, ondanks het warme weer, vlot verteerd. “Het was vooral de bedoeling om mijn conditie te onderhouden. Ik was al in vorm en heb een periode met veel wedstrijden achter de rug. Als ik nu in overdrive was gegaan, zou dat eerder nadelig geweest zijn.”

Op het EK, dat maandag start, wil Doom op zijn elan voortgaan. Dinsdag loopt hij de halve finales van de 400 meter, waarna woensdag een eventuele finale volgt. Komende vrijdag volgen de reeksen van de 4×400 meter, daags nadien gevolgd door de finale. “Mijn seizoen is al geslaagd. In München kan er alleen maar een kers op de taart komen. Op de 400 meter start ik meteen in de halve finale, want de beste twaalf tijden mogen de reeksen overslaan. Het zal kantje boord zijn om de finale te lopen. Ik heb de tiende tijd, maar werd op het WK zevende Europeaan. De vorm van de dag zal bepalend zijn. Maar het kan. Als ik de EK-finale haal, zal het een supergrote kers op de taart zijn. Als het niet lukt, zal de focus naar de 4×400 meter gaan.”

Niet freewheelend

Voor Doom kan het zijn eerste Europese aflossingsgoud worden, maar iemand als Kevin Borlée heeft al meer ervaring met EK-medailles: brons in 2010, goud in 2012, 2016 en 2018. “Iedereen verwacht dat wij freewheelend winnen, maar zo simpel is het niet. Groot-Brittannië wordt de taaiste klant, maar ook Frankrijk en thuisland Duitsland zijn te duchten. Wij hebben een reputatie en zullen die proberen hoog te houden, maar het zal hard knokken worden.”