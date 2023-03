Derde editie van Diksmuidse sprinttriatlon: “We zoeken de King en Queen van de Steenstraat”

De Diksmuidse triatlonclub TriZer organiseert zondag 5 maart voor de derde keer een 1/8ste triatlon. Zowel individiuele atleten als trio’s wagen zich aan 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen in en rond sportcomplex De Pluimen. De organisatie is tevreden met de opkomst van deze wintertriatlon.

TriZer werd vijf jaar geleden opgericht en telt momenteel een 20-tal leden. In 2020 net voor de uitbraak van de coronacrisis organiseerde de club voor het eerst de sprinttriatlon, ook wel /8ste triatlon. “De triatlon was op zondag en de donderdag erna volgde de lockdown”, herinnert Bart Deferme zich. Bart is secretaris van de club en staat mee in voor de organisatie. “Vorig jaar volgde editie twee en zondag maken we ons op voor de derde keer. Het zwemmen en lopen zal voornamelijk weer in en rond het sportcomplex plaatsvinden. Nieuw dit jaar is de finish bij tennisclub De Maene. Vroeger was dat even verderop bij sporthal De Pluimen. De prijsuitreiking gaat ook door bij de tennisclub. Er is een uitreiking voor de podia bij de mannen, vrouwen en trio’s.”

In de voormiddag starten de atleten met het zwemmen. Om 13 uur volgt dan deel twee met het fietsen en lopen. “Het is een wintertriatlon, dus is het vanzelfsprekend dat er binnen gezwommen wordt. De afstand bedraagt 500 meter. Later volgt dan de fietsdiscipline, waar we een extra prijs uitreiken. De King en Queen of The Mountain van de Steenstraat. Deelnemers dienen hiervoor hun gegevens op Strava te plaatsen. Voor de algemene tijdsmeting is er een samenwerking met Triatlon Vlaanderen.”

Voor iedereen

Qua deelnemers ziet de organisatie gelijkaardige cijfers als vorig jaar. “We verwelkomen meer dan 100 individuele inschrijvingen en een tiental trio’s. Het aantal ligt net iets hoger dan vorig jaar, we zijn tevreden. Als sprinttriatlon zijn we er voor iedereen. De afstanden zijn voor veel sporters toegankelijk, zowel de doorwinterde als de beginnende triatleet. Zelf deelnemen zal er niet inzitten, want we zijn als organisatie de hele dag in de weer. Ik ben vooral verantwoordelijk voor alles wat zich binnen afspeelt. Onze voorzitter houdt zich dan weer bezig met het outdoorgedeelte. We hebben een heel team opgetrommeld, want in het zwembad hebben we tellers nodig en langs het fietsparcours seingevers. Zelf werk ik toe naar de triatlon in Oostduinkerke, en in de zomerperiode volgt een halve triatlon in Maastricht en voor het eerst een volledige afstand in Almere”, aldus de 42-jarige Pervijzenaar. (API)

Info: www.triatlondiksmuide.be. Secretariaat is in de Pluimstraat 18. Douches en kleedkamers voorzien bij De Pluimen.