Derde dag Flanders Grand Prix in Zandvoorde: Zwaantje Indra Médard wint marathon

De organisatoren mogen de hemelgoden danken. Net voor en na de twee marathons, voor dames en heren, stonden de hemelsluizen open, maar beide wegwedstrijden konden, onder massale belangstelling, toch doorgaan in het centrum van de skeeler-gemeente Zandvoorde bij Oostende.

Bij de dames werd de koers gedomineerd en in de spurt ook gewonnen door de Nederlandse hardrijdster Lianne Van Loon, die eerder ook al Europees kampioene werd. Jorun Geerts, renster van Zemst, sprintte naar de tweede plaats. De derde plaats ging naar de Nederlandse Sofie Schilder. Zwaantje Lyssa Vansteenkiste (Youth) werd achtste en Stien Vanhoutte finishte als dertiende op 94 deelnemers.

Bij de heren werd er keihard gereden. De wedstrijd, met 103 renners, werd gedomineerd door de Portugees Miguel Bravo, de Duitser Stefan Schmidt en Zwaantje Indra Médard, die op zaterdagavond reeds de afvalling won en aan de leiding staat in de tussenstand. In de slotfase ontsnapte junior, Metodej Jilek (Tsjechië). Médard moest de vluchter terughalen en in de sprint toonde hij zich oppermachtig. Hij won voor de verrassend sterke Peter Michal (NZ) en de Portugees Marco Lira. Het is voor Médard zijn eerste marathon zege voor eigen publiek. Zijn familie en supporters en uiteraard zijn vriendin, Mimi Wong uit Hong-Kong deelden mee in het succes.

ZRC-voorzitter Marc Decraemer is uiterst tevreden over de 55ste Flanders Grand Prix.

“We zijn zeer tevreden met het spannend verloop van deze Flanders Grand Prix. Alles loopt letterlijk en figuurlijk op wieltjes. We kijken met spanning uit naar het EK dat in 2024 in Oostende zal doorgaan. De marathons worden dan verreden in het centrum van de stad, spektakel gegarandeerd!”

(FRO)