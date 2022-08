Derde Dag Flanders Grand Prix in Zandvoorde: Winst voor Bart Swings in marathon

Op zondagmorgen ging de derde dag van Flanders Grand Prix van start met twee marathons op de weg, onder massale belangstelling, in het centrum van Zandvoorde. De 98 dames moesten 16km afleggen, de 136 heren 30km. De Duitse Josie Hofman en wie anders dan Olympisch schaatskampioen Bart Swings stonden op het hoogste schavotje!

Bij de dames toonde ‘Zwaantje’ Sandrine Tas zich zeer bedrijvig in het winnen van de premiespurten. Op twee ronden van het einde demarreerde haar Duitse ploegmaat bij Powerslide van Tas, Josie Hofman, en ze won met tien seconden voorsprong. Sandrine Tas sprintte zich naar de tweede plaats voor Aarathy Kastutiraj uit India.

Kort na de start van de 136 heren, juniores en seniores samen, verloor favoriet Bart Swings een wieltje van zijn linkervoet. Geen probleem voor de meervoudige Europese en Wereldkampioen, hij reed verder op twee wielen en domineerde de wedstrijd. Eerst demarreerde hij weg van het peloton met zijn Duitse ploegmaat Felx Rhynen, de Belg Jason Suttels en de Italiaan Liguel Bravo. Halfweg zette hij nog een tandje bij en onder luid applaus snelde hij, met meer dan een minuut voorsprong, naar de zege.

Swings reed niet alle wedstrijden en komt niet in aanmerking voor eindwinst in Flanders Grand Prix. ‘Zwaantje’ Indra Médard staat aan de leiding in de tussenstand.

In de namiddag werd het volledig programma nog afgewerkt met 10km afvalling voor de heren seniores.