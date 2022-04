Delphine en Eduard combineren spinning en lifestyle in ‘Club Pédale’

Delphine D’hulster (28) en haar vriend Eduard Verstraete (31) zijn gestart met het totaalconcept ‘Indoor Cycling Boutique Club Pédale’. Een unieke combinatie van yoga nidra, personal training en indoorfietsen.

Dit sportieve Rumbeekse koppel woont samen op De Tassche en leerde elkaar zeven jaar geleden kennen in een fitnessclub waar Eduard toen spinningsessies gaf. “Delphine volgde bij mij een cursus indoor-cycling”, glimlacht Eduard. “Ze vond mijn muziekkeuze tijdens het spinnen blijkbaar zo aanstekelijk dat ze me daar achteraf op wees. Op dat moment heeft Cupido raak geschoten en is ook de sportieve vonk overgeslagen.” Eduard heeft een diploma sportmanagement en was vroeger een fervent triatleet. Delphine is master in de criminologie en werkt momenteel nog als paralegal assistent in de advocatuur. Het feit dat ze heel graag met mensen bezig zijn, deed hen besluiten samen dit unieke concept op te starten.

Het lichaam heeft nood aan prikkels, maar rust is even belangrijk

Body & Mind

Eduard neemt het sportieve luik voor zijn rekening en Delphine focust zich op het lifestyle-gebeuren. “Beiden zijn we ervan overtuigd dat lichaam en geest altijd samen gaan”, zegt Eduard. “Rond mijn twintigste ben ik twintig kilo vermagerd. In die periode maakte ik in mijn hoofd een switch om 100% voor een gezonder leven te kiezen. Voor ik het wist, beheerste sport mijn leven. Door mij in deze wetenschap te gaan verdiepen, kwam lifestyle en voeding daar automatisch bij.” Volgens Delphine waaien er na een drukke werkdag nog veel taken en to do’s door je gedachten. “Tijdens een yoga nidra-sessie komen je hoofd en je lichaam terug met elkaar in het reine. Specifieke yogahoudingen en ademhalingstechnieken zijn hier ideaal voor. Afhankelijk van het seizoen en jouw energie van het moment, worden de lessen inhoudelijk opgebouwd en voorbereid.” Club Pédale en Glow-lifestyle matchen perfect met elkaar en vinden in hetzelfde pand plaats. “Het indoorfietsen focust op intensieve training terwijl de slaapyoga van Delphine net heel rustgevend is. Het lichaam heeft af en toe nood aan een conditionele prikkel, maar rust is minstens even belangrijk.”

Delphine maakt tijdens haar sessies ook gebruik van de energetische waarde van edelstenen en kristallen. “De aanwezigheid van deze stenen neemt negatieve energie weg en zorgt voor een andere dynamiek in de ruimte.” Elke weekdag en zaterdag of zondagvoormiddag kun je hiervoor terecht in de Oekensestraat 83C in Rumbeke. (KK)

Meer info en reserveren via www.clubpedal.be of surf naar glowlifestyle.be