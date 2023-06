Delfine Persoon wint van sterke Zuid-Koreaanse: “In het buitenland had ik ongetwijfeld forfait gegeven”

Delfine krijgt op haar 38ste waar ze de laatste jaren zo hard voor vocht: een wereldtitelkamp in het Super Feather tegen de Amerikaanse Alycia Baumgardner. Oververdiend na haar hard bevochten overwinning tegen de sterke Bo Mi Re Shin.

Het sportcentrum Benny Vansteelant was uitverkocht voor het boksgala. In de hoofdkamp van de avond had Delfine Persoon (38) het niet gemakkelijk tegen de Zuid-Koreaanse en dat had ze ook voorspeld. Maar de Gitse liep onlangs nog corona op en stond toch verzwakt in de ring. “Had ik in het buitenland moeten boksen, dan had ik zeker forfait gegeven”, zei Delfine.

Geen unanieme uitslag

De Zuid-Koreaanse had kracht in de armen en Delfine moest goed uit haar doppen kijken om niet tegen een van haar gevaarlijke stoten aan te lopen. Ze kon haar aanvallend karakter intomen. De 28-jarige Zuid-Koreaanse toonde zich een meer dan waardige tegenstander voor Delfine, die in de vijfde ronde een scheurtje in haar rechterbiceps opliep en van dan af alleen met rechts kon uithalen. Haar doorzettingsvermogen heeft haar beloond. Het was geen unanieme uitslag. Eén ref gaf haar (onbegrijpelijk) verloren met 94-96, de twee andere gaven Delfine gewonnen met 98-92 en 97-93.

Kamp voor vijf bonden

Nu mag Delfine boksen voor de wereldtitels bij vijf bonden tegen de Amerikaanse Alycia Baumgardner. Die kamp zou dankzij bouwpromotor Alain Cloet in Kaapverdië kunnen plaatsvinden. Cloet bouwde daar appartementen waaronder het prestigieuze Serena Bay. Afwachten wat het wordt.

De kamp voor het BK bij de lichtzwaargewichten tussen Torhoutenaar Robin Barbiaux en Bruggeling Sadaam Moamed Da Silva Caetano was een hard bevochten kamp. Ronden lang bestookten ze elkaar om beurten. Da Silva was zeker de eerste twee ronden de beste, maar dan pakte Robin het initiatief. Geen van beiden wilde wijken. En de laatste twee ronden boksten ze waarschijnlijk allebei op automatische piloot. Robin won uiteindelijk toch verdiend met 96-94, 97-93 en 96-94. (IB)