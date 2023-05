Delfine Persoon wint van de Zuid-Koreaanse en mag nu boksen voor de wereldtitel

Delfine krijgt op haar 38ste nog de kans om voor de wereldtitel WBC te boksen tegen de Amerikaanse Alycia Baumganrner. Ze won zondagavond op punten van de Zuid-Koreaanse Bo Mi Re Shin. Robin Barbiaux is Belgisch kampioen en won op punten van Sadaam Moamed Da Silva Caetano.

Het sportcentrum Benny Vansteelant was uitverkocht voor het boksgala georganiseerd door Boxing Team Houtland met als koptrekkers Stefaan Brinckman, Charles Hollevoet en Hervé Delesie.

Delfine Persoon kreeg Bo Mi Re Shin als tegenstander. 10 ronden lang was het voor de 38-jarige Gitse hard vechten tegen de Zuid-Koreaanse. Delfine had ook voorspeld dat het een harde kamp zou worden. Bom Mi bokste een goede kamp en is terecht de 3de op de wereldranking. Het was afzien, maar haar doorzettingsvermogen is beloond. Amerika wenkt! Het was wel geen unanieme uitslag. Eén ref gaf haar verloren met 94-96, de twee andere gaven Delfine gewonnen met 98-92 en 97-93.

Sterke Robin

De kamp voor het Belgisch Kampioenschap bij de lichtzwaargewichten tussen Torhoutenaar Robin Barbiaux en Bruggeling Sadaam Moamed Da Silva Caetano was een hard bevochten kamp. Ronden lang bestookten ze elkaar om beurten. Geen van beiden wilde wijken. Robin won uiteindelijk toch verdiend met 96-94, 97-93 en 96-94. Hij is de nieuwe Belgische kampioen.

Uitslagen andere kampen

Abdul Utmanzi (Brugge) wop van Brice Galo Bula; Azzedine Mehadoui wop van Angelo Turco.

Amateurs: Waqas Shadkhel wop van Andres Decrock; Cayr Hamza wop Sander Deceu; Jamie Meulemn wop Niels Feryn.

(IB)