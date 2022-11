Delfine Persoon slaat Iram Kerwat KO in eerste ronde maar kamp eindigt onbeslist

Delfine Persoon (37) bokste zondagnamiddag in Dubai door haar eigen fout onbeslist voor de WBC Silver titel tegen de Duitse Ikram Kerwat (38). Al in de eerste ronde ging de Duitse door de knieën, maar Delfine gaf haar nog een tik toen ze aan het wankelen was. Een ongeoorloofde slag, oordeelden de refs en maakten er een match nul van.

In de Coca-Cola Arena in Dubai boksten Delfine Persoon (50 kampen waarvan ze er 47 won) en Ikram Kerwat (14 kampen waarvan ze er 11 won) voor maar liefst 18.000 man voor de WVC Silver titel bij de superpluimgewichten. De Duitse met Tunesische roots was geen partij voor Delfine.

Al in de eerste ronde kreeg ze een slag op haar hoofd en ging aan het wankelen. Delfine gaf Kerwat dan nog een extra slag en dat mocht niet volgens de refs. Een zogenaamde ‘no contest’. Een match nul was een al bij al zeer zwaar verdicht. Meteen wordt voor Delfine een WBC-kamp voor de wereldtitel tegen de Amerikaanse Alycia Baumgardner nog maar een keer uitgesteld.

Delfine Persoon was jarenlang de wereldkampioene bij de lichtgewichten.

(IB)