Delfine Persoon mag nu toch voor de wereldtitel WBC boksen: “Al zal dat zeker niet in Amerika zijn”

Delfine Persoon zou nu toch mogen boksen voor de WBC wereldtitel bij de super pluimgewichten. Haar tegenstander is – jawel – de in de VS verblijvende Alycia Baumgardner die zes maanden geleden buiten competitie een positieve dopingtest aflegde. Begrijpen wie dat nog begrijpen kan. Delfine zelf is nog niet officieel op de hoogte gesteld.

Alycia Baumgardner (29) is wereldkampioene super pluimgewichten in vijf bonden: IBF, IBO, WBA, WBC en WBO. Op 15 juli werd ze buiten competitie betrapt op het gebruik van steroïde Mesterolone en dat werd bevestigd door voorzitter Michael Mazzulli van de American Association of Boxing Commissions (ABC). Een verplicht onderzoek van een B-staal kwam er niet omdat het spoorloos verdwenen is. Het WADA (Wereld antidoping-agentschap, red.), noch het USADA (Amerikaans antidoping-agentschap, red.) wilden niet tussenkomen.

Twijfelende WBC-voorzitter

Voorzitter van de afdeling vrouwenboks WBC, Malte Muller, gaf al die tijd geen definitief antwoord aan Delfine Persoon of ze nog zou mogen boksen voor de wereldtitel… Wie zou daar achter steken? Misschien wel Eddie Hearn van Matchroom. De WBC (World Boxing Council, red.) besloot na zes maanden dat Alycia Baumgardner enkel in de VS geschorst is voor het gebruik van doping en Delfine Persoon dus mag boksen voor de wereldtitel WBC bij de super pluimgewichten.

“We hadden zelf nog geen contact met de WBC”, liet Delfine weten. “Het is nu nog afwachten. De WBC zou Baumgardner niet schorsen, maar in Amerika is ze wel geschorst en daar mag ze zeker niet boksen. Als ik zou boksen voor de wereldtitel zal het dus zeker niet in Amerika zijn.”