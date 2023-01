Delfine Persoon krijgt geen kamp om de wereldtitel

Delfine Persoon zou in februari in New York mogen boksten voor de wereldtitel superlichtgewicht bij verschillende bonden tegen de in Amerika wonende Duitse Alycia Baumgardner. Maar ‘boksgoeroe’ Eddie Hearn, manager van de meeste grote namen in de vrouwenboks, verhinderde dat nog maar een keer. Elhem Mekhaled staat derde op de wereldranking bij de WBA na Persoon.

Delfine won nochtans in mei van vorig jaar in Dubai op punten van de Française Elhem Mekhaled. Met een unanieme beslissing van de refs. En De WBC bevestigde toen dat Delfine dit jaar zou mogen boksen tegen Baumgardner voor de wereldtitels WBC, WBO, IBF en IBO bij de superlichtgewichten. Tenminste als de Chinese Choi, officiële uitdager van Baumgardner, forfait zou geven. En de Chinese gaf forfait, maar Delfine krijgt geen wk-titelkamp.

Jammer voor Delfine die daarmee nog maar een keer een kans afgenomen wordt. Het is niet goed voor het imago van de bokssport dat zelfs wereldtitels bij grote bonden kunnen verkocht worden aan machtige managers zoals Eddie Hearn van Matchroom. Herinner u de eerste kamp van Delfine tegen Katie Taylor in New York waar Eddie Hearn de hulp van de scheidsrechters nodig had om Taylor aan een onverdiende puntenzege te helpen.

“We kunnen er niets aan verhelpen en we wisten dat het zo kon lopen”, zegt Delfine. “Ik kreeg al de bijnaam van de meest ontweken bokser”, zegt ze. Boxing Team Houtland zou eind mei in Torhout zeen boksmeeting organiseren. “Dat is nog niet zeker”, zei Delfine. “Van zodra er nieuws is, zullen we dat aan de pers laten weten”, besloot ze.