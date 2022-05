Delfine Persoon heeft haar selfie met Mayweather beet

Zaterdagavond veroverde Delfine Persoon in Abu Dhabi niet alleen de WBC Silver-titel bij supervedergewichten, maar ook een selfie met bokslegende Floyd Mayweather.

Als voorprogramma van de bokskamp van Floyd Mayweather tegen Don Moore in de Etihad Arena in Abu Dhabi – de kamp zou normaal in de Verenigde Arabische Emiraten plaatsvinden, maar het overlijden van president Khalifa Bin Zayed Al Nahyan gooide roet in het eten – mocht Delfine Persoon (37) voor de vacante WBC Silver-titel bij supervedergewichten boksen tegen de Française Elhem Mekhaled.

Onze Gitse bokslegende haalde het na tien ronden op punten met 97-94, 97-93 en 96-94. Mission accomplished dus. Nu mag Delfine dromen van een titelgevecht tegen de Amerikaanse Alycia Baumgardner, de WBC-kampioene.

Maar Delfine had nog een tweede ambitie in Abu Dhabi: een selfie nemen met de bokslegende Mayweather. En ook daar is onze bokskampioene dus in geslaagd.