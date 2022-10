Delfine Persoon bokst voor de WBC Silver- en EBU-titel in Dubai

Delfine Persoon bokst op 13 november in Dubai tegen de Duitse Ikram Kerwat. Met als inzet de WBC Silver- en de EBU-titel in het super vedergewicht.

Vrijdag 21 oktober plant organisator ‘Front Room’ in de Handelsbeurs in Antwerpen een persconferentie over dat internationale boksgala dat vrijwel zeker op 13 november in de Coca-Cola Arena in Dubai zal plaatsgrijpen. “Floyd Mayweather staat die dag ook in de ring”, zegt coach Filiep Tampere. (IB)